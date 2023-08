Sebastian Kurz Österreichs Ex-Kanzler muss wegen möglicher Falschaussage vor Gericht

Wien Österreichs ehemaliger Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) ist wegen des Verdachts der Falschaussage angeklagt worden. Das gab die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) am Freitag in Wien bekannt.

In Wien ist schon seit Tagen darüber spekuliert worden, ob das Justizministerium den Korruptionsstaatsanwälten die Erlaubnis erteilen wird, den ehemaligen Bundeskanzler anzuklagen.

Jetzt wird Kurz der Prozess gemacht: Er muss im Oktober vor Gericht erscheinen. Laut den Staatsanwälten wird der ehemalige Politiker wegen des Vergehens der „falschen Beweisaussage“ angeklagt. Ebenfalls angeklagt wird Kurz“ ehemaliger Kabinettschef Bernhard Bonelli.

Die Korruptionsstaatsanwälte haben über zwei Jahre gegen den ehemaligen Bundeskanzler Österreichs ermittelt. Konkret lautet der Verdacht, dass Kurz in einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur sogenannten Ibiza-Affäre eine Falschaussage gemacht hat.

Hintergrund ist Österreichs altes Übel des Postenschachers. Es geht um eine Angelegenheit, die im März 2021 bekannt wurde. Chatprotokolle belegen, wie es Thomas Schmid, dem ehemaligen Chef der staatlichen Beteiligungsgesellschaft Öbag, im Jahr 2019 gelungen war, sich diesen gut dotierten Job zuzuschneiden. Die Öbag hält Anteile an mehreren Großunternehmen des Landes, darunter am Energie- und Petrochemieunternehmen OMV, an der Stromfirma Verbund und an der Telekom Austria. Insgesamt hat das Portfolio einen Wert von 31 Milliarden Euro.

Schmid war Generalsekretär im von Kurz“ ÖVP geführten Finanzministerium und hatte ab 2017 einen hektischen Aktivismus entfaltet, um Chef der Öbag zu werden. Kurz war bis 2017 Außenminister und wurde Ende desselben Jahres Bundeskanzler Österreichs. Die Frage war, wie er in die Vorgänge um Schmid involviert war und ob er über sein Engagement die Wahrheit sagte.

Im parlamentarischen Untersuchungsausschuss gab der damalige Bundeskanzler an, mit Schmid nicht über dessen berufliche Ambitionen gesprochen zu haben. Laut den Korruptionsstaatsanwälten bedankte sich Schmid bei Kurz jedoch mehrfach für alles, was er vor und nach der Nominierung getan habe. Und Kurz schrieb Schmid in einem Chat: „Kriegst eh alles, was du willst.“

Auf der Plattform X (ehemals Twitter) schreibt Kurz: „Die Vorwürfe sind falsch und wir freuen uns darauf, wenn nun endlich die Wahrheit ans Licht kommt und sich die Anschuldigungen auch vor Gericht als haltlos herausstellen.“ Es sei für ihn und sein Team wenig überraschend, dass die Behörde trotz 30 entlastender Zeugenaussagen dennoch entschieden hat, einen Strafantrag zu stellen.

Schmid und Kurz kennen sich seit vielen Jahren. Verworren sind die Umstände, wie die Staatsanwälte überhaupt an die Chats des hohen Beamten Schmid gekommen sind. Im Jahr 2019 haben sie dessen Smartphone bei den Ermittlungen zur „Casinos-Affäre“ beschlagnahmt und die Nachrichten ausgewertet. Später sind diese von Politikern an die Öffentlichkeit getragen worden.

Nach seinem Rücktritt investierte Kurz 100.000 Euro in eigene Cyberfirma

Die Casinos-Affäre gilt gleichsam als Quell aller aktuellen österreichischen Skandale. Es geht um den Verdacht des Postenschachers bei Casinos Austrias und um Zugeständnisse bei der Glücksspielgesetzgebung. Angeblich gibt es von Schmid über 300.000 Chats.

Sie zeichnen ein wenig schmeichelhaftes Sittenbild der politischen Zustände Österreichs. Schmid hat sich Kurz in den Nachrichten immer wieder halb wichtigtuerisch, halb schmeichelnd als Helfer für alle Fälle angeboten. So heißt es etwa in einem Chat von 2018: „Ich bin einer deiner Prätorianer, der keine Probleme macht, sondern sie löst.“

Im Oktober 2021 führten die Untersuchungen der Staatsanwälte dazu, dass Kurz als Kanzler zurücktrat. Zwei Monate später gab er auch seinen Rückzug aus der Politik bekannt. Seither war er als Unternehmer und Berater tätig, unter anderem für den libertär eingestellten Investor Peter Thiel. Für diesen arbeitet er als „Global Strategist“.

Mit dem israelischen Unternehmer Shalev Hulio hat Kurz zudem die Firma Dream Security gegründet. Diese Gesellschaft entwickelt Instrumente, um Cyberangriffe zu erkennen und abzuwehren. Dem Handelsblatt sagte Kurz, dass er in Dream Security 100.000 Euro investiert habe und ein Drittel der Gesellschaft ihm gehöre.

Kurz“ Geschäftspartner Hulio war einst Chef der israelischen NSO Group. Deren Spionagesoftware ist angeblich von Regierungen diverser Länder genutzt worden, um oppositionelle Politiker, Menschenrechtsaktivisten und Journalisten auszuhorchen.

Zweites Verfahren: Mitarbeiter sollen positive Berichterstattung erkauft haben

Gegen Kurz führen die Korruptionsstaatsanwälte noch ein zweites Verfahren. Eine Anklage haben sie jedoch bisher nicht erhoben. Es geht in diesem Fall um die sogenannte Inserateaffäre: Mitarbeiter und Getreue von Kurz sollen bei Boulevardmedien mit dem Schalten von Werbung eine wohlwollende Berichterstattung erkauft haben.

Laut den Staatsanwälten war Kurz zwar nicht direkt in die Handlungen verwickelt. Er habe dazu aber angestiftet und sei der Nutznießer gewesen. Wann das Verfahren zum Abschluss kommt, ist ungewiss. Es ist um einiges komplexer als der Fall der angeblichen Falschaussage.

Laut der Staatsanwaltschaft liegt die maximale Strafe für das Delikt der Falschaussage bei drei Jahren Freiheitsstrafe.

Mit Agenturmaterial

