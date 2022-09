Die Verstaatlichung des Gasunternehmens Sefe, der früheren Gazprom Germania, rückt näher. Das Problem: Berlin fürchtet eine Reaktion aus Russland.

Die SEFE GmbH könnte verstaatlicht werden, allerdings wird eine Reaktion aus Russland erwartet. (Foto: Bloomberg) Astora GmbH Rehden

Berlin Die Bundesregierung erwägt die Verstaatlichung des zweiten großen deutschen Gasimporteurs: Nach Uniper könnte der Bund bald auch Sefe übernehmen. Die Sefe, genauer: Sefe Securing Energy for Europe GmbH, mit Sitz in Berlin, firmierte bis Juni als Gazprom Germania. Sie wurde nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine unter die Treuhandschaft der Bundesnetzagentur gestellt, um die Versorgungssicherheit in Deutschland mit Gas zu gewährleisten.

Doch die Treuhandschaft betrachtet man in Regierungskreisen nicht als Dauerlösung. Sie diene ihrem Zweck, sei aber nicht langfristig stabil. Gleichwohl sei eine Verstaatlichung nicht so einfach zu realisieren wie im Fall Uniper. „Rein operativ und betriebswirtschaftlich ist bei Sefe eine volle – auch eigentumsrechtliche – Verstaatlichung sinnvoll“, hieß es in Regierungskreisen.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen