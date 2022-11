Sergej Lawrow bei G20 Russlands Außenminister hat die wenigste Macht, aber die meiste Aufmerksamkeit

Russlands Außenminister Lawrow sorgt auf dem G20-Gipfel in Bali für Wirbel: Erst ist er angeblich krank, dann dreht er ein Video, das weltweit viral geht.

Wegen Russlands Krieg gegen die Ukraine richten sich die Augen beim G20-Treffen besonders auf den russischen Außenminister Lawrow. (Foto: dpa) G20-Gipfel in Indonesien

Bali Er ist ein ungern gesehener Gast, doch freundlich empfangen wurde Sergej Lawrow in Bali. Indonesiens Präsident Joko Widodo, diesjähriger Gastgeber des G20-Gipfels, begrüßte den russischen Außenminister zu Beginn des Treffens mit einem Klaps auf den Arm und langem Händeschütteln. Die Staats- und Regierungschefs im Sitzungssaal, etwa der Bundeskanzler, begegneten dem Russen dann weniger freundlich.

Lawrow erklärte in einer Pressekonferenz, er habe sich auch mit Olaf Scholz in Bali unterhalten. Der Kanzler stellte die Szene allerdings so dar: Lawrow habe von einigen Metern Abstand aus zwei Sätze zu ihm gesagt. „Das war das Gespräch“, so Scholz.

Wegen Russlands Krieg gegen die Ukraine richten sich die Augen bei dem Treffen der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer besonders auf Lawrow, der anstelle von Kremlchef Wladimir Putin teilnimmt. Obwohl der russische Außenminister der Mann mit der wenigsten Macht auf dem Gipfel ist, sorgt er doch für die meiste Aufmerksamkeit.