Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit Gipfeltreffen der asiatischen Großmächte: Nur gut zur Inszenierung?

SCO-Gipfel in Samarkand

In der usbekischen Stadt treffen sich 14 Staats- und Regierungschefs.

Riga Die Institution gibt es seit über 20 Jahren, ihre Mitgliedstaaten zählen zu den größten Ländern der Welt, sie vereinen knapp 40 Prozent der Weltbevölkerung – und doch kennen die wenigsten die Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit, kurz SCO (Englisch: Shanghai Cooperation Organisation). Im Kontext des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine aber richtet sich die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit dieser Tage auf das Treffen der Organisation im zentralasiatischen Mitgliedsstaat Usbekistan.

Treffpunkt der zweitägigen Zusammenkunft am Donnerstag und Freitag ist die usbekische Stadt Samarkand, frühere Handelshochburg an der Seidenstraße. 14 Staats- und Regierungschefs sind vor Ort, mit großer Spannung wird vor allem das Treffen von Russlands Wladimir Putin und Chinas Staats- und Parteichefs Xi Jinping erwartet. Außerdem will Putin mit dem türkischen Präsidenten Recep Erdogan über der Istanbuler Getreide-Abkommen sprechen.

Darüber hinaus stehen der Beitritt des Irans sowie die Aufnahme des Beitrittsprozesses von Belarus auf der Tagesordnung, auch weitere Teilnehmer des Gipfels sind an einer festen Mitgliedschft interessiert: Erdogan ebenso wie die Vereinigten Arabischen Emirate haben ihr Interesse am Beitritt bekundet, Ägypten, Katar und Saudi-Arabien streben den Status als sogenannte Dialogpartner an.

Dabei wirft die Veranstaltung aber auch ein Schlaglicht auf die diversen Konflikte, in die Mitglieder und Beobachter der Organisation untereinander verstrickt sind: Neben Russlands Krieg gegen die Ukraine zählen dazu der Angriff Aserbaidschans auf Armenien vor wenigen Tagen sowie Gefechte an der Grenze zwischen Kirgistan und Tadschikistan, wo es zwischen Grenzschutzbeamten beider Länder am Mittwoch zu Schusswechseln kam. Über 30 Prozent der 1000 Kilometer langen Grenze zwischen den beiden Staaten ist umstritten.

Dabei wurde die Organisation mit heute acht Mitgliedsstaaten ursprünglich gegründet, um Grenzdispute beizulegen. Neben Russland und China zählen zu den Mitgliedern Indien, Kasachstan, Kirgistan, Pakistan, Usbekistan und Tadschikistan. Der Iran ist sogenanntes Beitrittsmitglied, zu den Beobachterstaaten zählen aktuell noch Afghanistan und Belarus. Staaten wie die Türkei, Armenien oder Aserbaidschan sind Dialogpartner.

„Alternative zu westlichen Institutionen“

Die SCO geht als internationale Organisation aus den sogenannten „Shanghai Five“ hervor, einem 1996 gegründeten Sicherheitsabkommen zwischen China, Russland, Kasachstan, Kirgistan und Tadschikistan. Als sich die Mitglieder 2001 mit Usbekistan trafen, wurde die Organisation ins Leben gerufen. Seither befasst sich der Zusammenschluss in erster Linie mit regionaler Sicherheit, dem Kampf gegen regionale terroristische Gruppen, Separatismus und religiösen Extremismus, aber auch politischer und ökonomischer Zusammenarbeit.

Mittlerweile gehört aber auch regionale Entwicklungspolitik zu den Kernanliegen. Ihren Hauptsitz hat die Institution in der chinesischen Hauptstadt Peking, Amtssprachen sind russisch und chinesisch. Einmal jährlich trifft sich der Rat der Staatsoberhäupter, das oberste SCO-Entscheidungsorgan. Doch noch nie fand das Treffen so große Aufmerksamkeit wie in diesem Jahr.

Am Mittwoch trafen der usbekische Präsident Shavkat Mirzijojew und sein iranischer Amtskollege im usbekischen Samarkand aufeinander. (Foto: via REUTERS) Zusammenkunft im Vorfeld des Treffens der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit

Sebastian Hoppe, der bei der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) sowie am Osteuropa-Institut der Freien Universität Berlin die Beziehungen zwischen Russland und China erforscht, verfolgt die Treffen regelmäßig. Politisch verbindliche Entscheidungen bringe die Organisation gewöhnlich nicht im selben Maße wie andere internationale Organisationen hervor, erklärt er: „In der Praxis ist die SCO eher eine Art Plattform als eine internationale Organisation und dient als Alternative zu westlichen Institutionen.“ Der Zweck der Sache? Laut Hoppe gehe es darum, „eine nicht-westliche Art der Governance zu verkörpern“ und bei den Treffen „zu inszenieren“.

Besonders interessant dürfte in diesem Jahr der Umgang der übrigen Staatschefs mit Russland zu beobachten sein, erwartet Hoppe. „Russland ist in der SCO natürlich immer ein großer Player gewesen“, mit vielen der Mitgliedsstaaten verbindet Russland die Sowjetgeschichte oder langjährige Wirtschaftsbeziehungen. „Aber diejenigen Staaten, die eben auch Wirtschaftsbeziehungen zum Westen pflegen, dürften Russland jetzt etwas meiden“, so Hoppe.

Beobachtern weisen im Vorfeld der Zusammenkunft auf die Schwächen des Bündnisses hin. So kommentierte Temur Umarov, Fellow der Denkfabrik Carnegie: „Inwieweit die SCO in der Lage sein wird, den widersprüchlichen Zielen ihrer Mitglieder gerecht zu werden, ist eine noch zu beantwortende Frage." Er sieht in der SCO "eine Organisation, die noch immer nach ihrem Weg sucht.“ Tatsächlich zeigt beispielsweise das spannungsgeladene Verhältnis zwischen den Mitgliedsstaaten Indien und Pakistan, wie beschränkt die Handlungsfähigkeiten des Staatenclubs sind.

