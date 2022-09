Sicherheit IAEA-Chef Grossi meldet Wiederaufnahme des Atom-Dialogs mit Teheran

Berlin Die Internationale Atomenergiebehörde und der Iran sind wieder im Gespräch über Sicherheitsfragen. IAEA-Generaldirektor Rafael Grossi twitterte am Montagabend, er habe in Wien mit dem Leiter der iranischen Atomenergiebehörde, Vizepräsident Mohammed Eslami, gesprochen. „Der Dialog zur Klärung ausstehender Sicherheitsfragen ist neu gestartet“, schrieb Grossi.

Die IAEA dringt seit Jahren auf Antworten von Teheran zu Uran-Partikeln. US-Geheimdienste, westliche Länder und die IAEA haben erklärt, der Iran habe bis 2003 ein organisiertes Atomwaffenprogramm betrieben. Der Iran dementiert das und betont immer wieder, sein Atomprogramm diene allein zivilen Zwecken.

Die Untersuchung ist ein Knackpunkt bei den Wiener Gesprächen zur Wiederbelebung des internationalen Atomabkommens von 2015. Der iranische Präsident Ebrahim Raisi hat im August erklärt, die IAEA-Ermittlungen zu diesem Komplex müssten gestoppt werden, damit der Iran sich wieder dem Abkommen verpflichten könne.

In einem in diesem Monat veröffentlichten IAEA-Bericht hatte es geheißen, die UN-Atomenergiebehörde sei „nicht in einer Position, die Versicherung zu geben, dass das iranische Atomprogramm ausschließlich friedlich ist“.

