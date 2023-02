Sicherheit Möglicher Spähversuch: Wie funktionieren Spionage-Ballons?

Nach dem Abschuss eines chinesischen Ballons über den USA ist ein zweiter Ballon aufgetaucht. Die Indizien sprechen gegen die Wetterballon-Behauptung.

Der Ballon vor dem Abschuss über dem Atlantischen Ozean, direkt vor der Küste von South Carolina. (Foto: dpa) Forschung oder Spionage

Düsseldorf Zwei weiße Ballons aus China haben eine internationale diplomatische Krise ausgelöst. Zwar sind bisher wenig Details bekannt, aber neben dem Ballon über den USA ist inzwischen über Mittelamerika ein zweiter gesichtet worden. Nach dem Abschuss des ersten Ballons vor der Atlantikküste der USA sehen Experten Indizien für einen chinesischen Spionageversuch.

Vor der Bergung steht allerdings weiter Aussage gegen Aussage: Washington wirft Peking vor, US-Militäreinrichtungen ausspionieren zu wollen. Die chinesische Botschaft stellt den Vorfall als verunglücktes Wetter-Forschungsprojekt dar.

Die ersten Daten widersprechen dieser These. 61 Meter hoch soll der erste Ballon gewesen sein, so schwer wie ein kleines Linienflugzeug und unterwegs auf einer Höhe von 60.000 Fuß, also etwa 18.000 Metern.

Ein Sprecher des deutschen Sensorspezialisten und Radarherstellers Hensoldt sagte dem Handelsblatt, Wetterballons bewegten sich auf einer Höhe von 30.000 Metern. Also deutlich höher.