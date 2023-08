 Solarenergie: Wie Präsident Erdogan in der Türkei einen Solarboom entfacht

Bei der Nutzung von Solarenergie tat sich die Türkei lange schwer, nun vollzieht Präsident Erdogan eine Kehrtwende. Was Deutschland vom türkischen Modell lernen kann.

Lange hatte die Türkei den Ausbau der Solarenergie vernachlässigt. Nun folgt die Kehrtwende. (Foto: picture alliance / AA) Präsident Erdogan (M.) in einer Fabrik für Solarzellen in Ankara

Istanbul Deregulierungen bei den Vorgaben für private Solaranlagen haben in der Türkei einen massiven Investitionsboom entfacht. Mehr als zehn Milliarden US-Dollar flossen innerhalb von zwölf Monaten in den Bau kleiner Sonnenkraftwerke, zehnmal so viel wie in den Jahren davor. „Die Welle der Investitionen hat unsere Erwartungen weit übertroffen“, sagte der Leiter der Energie-Regulierungsbehörde EPDK, Mustafa Yilmaz, im Gespräch mit Journalisten.

Damit ist die Türkei einen Schritt weiter als Deutschland, wo erst jetzt ähnliche Verordnungen auf den Weg gebracht werden. Mit ihrem neuesten Solarpaket hatte die Bundesregierung kürzlich eine Reihe von Erleichterungen für den Ausbau der Solarenergie beschlossen. Unter anderem soll der Anschluss eines eigenen kleinen Balkonkraftwerks ab 2024 deutlich einfacher werden. So will Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Die Grünen) den Ausbau der Solarenergie auf Dächern und anderen Freiflächen vorantreiben.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen