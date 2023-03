 Sophie Binet: Linke Gewerkschaft in Frankreich bekommt erstmals eine Chefin

Jung, weiblich, kompromissbereit: Auf die neue Generalsekretärin der CGT warten große Herausforderungen. Sophie Binet muss sich im Kampf gegen Macrons Rentenreform behaupten.

Die 41-Jährige will „den Kapitalismus zurückdrängen“. (Foto: CGT) Sophie Binet

Paris Die französische linke Gewerkschaft CGT (Confédération Générale du Travail) hat am Freitag für eine Überraschung gesorgt: Mit Sophie Binet wurde erstmals in 128 Jahren eine Frau an die Spitze der Gewerkschaft gewählt. Für die CGT ist die Wahl eine Modernisierung. Der bisherige Generalsekretär Philippe Martinez geht. Auf den kämpferischen 61-Jährigen mit dem markanten Schnauzbart folgt die 41-jährige Binet.

Sie wurde auf dem Gewerkschaftskongress mit großer Mehrheit gewählt, womit niemand gerechnet hatte. Binet war seit 2018 bei der CGT Generalsekretärin der Abteilung für Führungskräfte, Ingenieure und Techniker. Als Favoritinnen für den Posten galten aber zwei andere Kandidatinnen.

Die Wunschkandidatin des bisherigen Gewerkschaftschefs Martinez, Marie Buisson, steht für Reformen. Deren Gegnerin Céline Verzeletti vertritt hingegen eine harte Linie. Binet war die Kompromisslösung.