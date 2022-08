Soziale Medien „Ich habe nichts Illegales getan“: Wirbel um Party-Video von Finnlands Regierungschefin

Ein geleaktes Video setzt Sanna Marin unter Druck. Auch von einem ihrer Koalitionspartner kommt Kritik. Viele Finnen stellen sich aber hinter ihre Ministerpräsidentin.

„Jeder Minister kann selbst bestimmen, was er in seiner Freizeit macht.“ (Foto: via REUTERS) Sanna Marin stellt sich den Fragen der finnischen Presse

Stockholm Erneut sorgt die finnische Ministerpräsidentin Sanna Marin für Schlagzeilen. Ein über soziale Medien verbreitetes Video zeigt die 36-Jährige ausgelassen tanzend auf einem privaten Fest. Die Regierungschefin ist auch kniend auf dem Boden zu sehen, mit den Armen hinter dem Kopf, während sie einen Song mitsingt.

Das Video, das am Donnerstag von den finnischen Boulevardzeitungen „Iltalehti“ und „Ilta-Sanomat“ veröffentlicht wurde, verbreitete sich rasend schnell im In- und Ausland. In diesem Artikel ist es in einem Tweet verlinkt.

Marin selbst zeigte sich über die Veröffentlichung enttäuscht. „Diese privaten Bilder waren nicht für die Öffentlichkeit bestimmt“, erklärte die Regierungschefin und fügte hinzu, dass sie über die Veröffentlichung „traurig“ sei. Von wem und von wann das Video stammt, ist bislang noch unklar.