SpaceX-Chef Putin lobt Elon Musk als „herausragenden Menschen“ und Geschäftsmann

Der russische Präsident äußert seine Anerkennung für den SpaceX-Chef. Auf den Starlink-Vorfall im Ukraine-Krieg geht Putin dabei nicht ein.

Warten auf Kim, Lob für Musk. Foto: Sergey Shinov/Roscongress Foundation/AP/dpa (Foto: dpa) Wladimir Putin in Wladiwostok

Wladiwostok Der russische Präsident Wladimir Putin hat am Dienstag den Tesla- und SpaceX-Chef Elon Musk als „herausragenden Menschen“ und Geschäftsmann gelobt. „Was die Privatwirtschaft und Elon Musk betrifft, so ist er zweifellos eine herausragende Persönlichkeit. Das muss anerkannt werden, und ich denke, das wird in der ganzen Welt anerkannt“, sagte Putin bei einem Wirtschaftsforum im Osten Russlands. „Er (Musk) ist ein aktiver und talentierter Geschäftsmann und er ist sehr erfolgreich, auch mit der Unterstützung des amerikanischen Staates“, fügte Putin hinzu.

Der aus Südafrika stammende Unternehmer hatte vor kurzem erklärt, er habe im vergangenen Jahr eine ukrainische Anfrage abgelehnt, sein Starlink-Satellitennetzwerk in der Hafenstadt Sewastopol auf der Krim zu aktivieren, um einen Angriff auf die russische Flotte dort zu unterstützen. Der Entrepreneur begründete die Entscheidung damit, dass er eine Komplizenschaft bei einem „großen“ Kriegsakt befürchte.

Putin ging bei seiner Rede auf dem Forum nicht auf den Starlink-Vorfall ein. Der ehemalige russische Präsident Dmitri Medwedew hatte Musk Anfang des Monats auf X (ehemals Twitter) deswegen als „den letzten vernünftigen Kopf in Nordamerika“ gelobt.

Putin sagte zudem, dass Moskau sein eigenes Raumfahrtprogramm trotz des Scheiterns einer Mission zum Mond im vergangenen Monat fortsetzen wolle.

Mehr: Auszug aus Biografie über Elon Musk – „Die Zukunft der KI sollte nicht von Larry kontrolliert werden“