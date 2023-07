Spanien-Wahlen Zwischenergebnis: Linkes und rechtes Lager liefern sich knappes Rennen

Madrid Bei der Parlamentswahl in Spanien liegen Zwischenergebnissen zufolge rechtes und linkes Lager überraschend gleichauf. Nach Auszählung von mehr als 67 Prozent der Stimmen lieferten sich am Sonntagabend die oppositionelle konservative Volkspartei (PP) ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der sozialistischen PSOE von Ministerpräsident Pedro Sanchez.

Auf die von Alberto Nuñez Feijoo geführte PP entfielen dem staatlichen Fernsehsender RTVE zufolge vorläufig 131 Mandate und auf die PSOE 128 Sitze. Die linke Sammlungsbewegung Sumar erreichte dem Zwischenergebnis nach 30 Mandate. Für eine absolute Mehrheit in dem 350 Mandate umfassenden Abgeordnetenhaus sind 176 Mandate erforderlich.

Dafür würde es für Feijoos PP laut den Zwischenergebnissen auch mit den Stimmen der rechtspopulistischen Partei Vox nicht reichen, die dem Zwischenergebnis zufolge auf 33 Mandate kommt. Wie Partnerparteien in Ungarn und Polen hat Vox ein sehr eigenes Verständnis von Rechtsstaatlichkeit. Sie ist zudem euroskeptisch und trommelt dafür, linke Prestigeprojekte im Bereich Soziales, Minderheitenschutz und Umwelt einzukassieren und hart gegen Separatisten durchzugreifen.

In einigen Regionen regieren PP und Vox schon gemeinsam. Eine „große Koalition“ ist in Spanien undenkbar. Sánchez wolle nicht einmal eine PP-Minderheitsregierung dulden und lasse ihm somit „keine andere Wahl“, als mit Vox zu sprechen, betonte Feijóo mehrfach.

Eine Umfrage von GAD3 für die Mediengruppe Mediaset, die auf den Absichten von 10.000 Wählern aus den zurückliegenden Tagen basiert, hatte ergeben, dass die PP 150 und Vox 31 Sitze gewinnen würde. Dies würde für eine Mehrheit reichen. Käme es zu einer Allianz von PP und Vox, würde erstmals seit dem Ende der Franco-Diktatur 1975 wieder eine Rechtsaußenpartei direkten Einfluss auf das Regierungshandeln erhalten.

Der Urnengang war ursprünglich für Dezember angesetzt. Doch Sanchez rief Neuwahlen aus, nachdem die Linke bei den Regionalwahlen im Mai eine Schlappe erlitten hatte. Die Sozialisten des Regierungschefs bilden derzeit mit der linken Unidas Podemos (UP) eine Minderheitsregierung. UP trat bei der Wahl in der linken Sammelbewegung Sumar an.

Am Sonntag wurden neben dem Unterhaus „Congreso de los Diputados“ auch Teile des Senats neu gewählt. In Spanien spielt das Oberhaus bei der Regierungsbildung aber keine Rolle.

Die Wahl des Parlaments war eigentlich erst für Ende des Jahres programmiert. Sánchez zog sie aber nach dem Debakel der linken Parteien bei den Regionalwahlen vom 28. Mai vor. Die linke Regierung warnte immer wieder, eine rechte Regierung werde die sozialen Errungenschaften der vergangenen Jahre zunichtemachen und das Land um Jahrzehnte zurückwerfen. Sie blieb ungehört.

Mehr: Spanien vor dem Rechtsruck: Wie gefährlich ist Vox?