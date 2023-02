Spannungen mit China Ultimatum für US-Behörden – Biden erhöht Druck auf TikTok

Amerikanische Bundesbehörden müssen spätestens in 30 Tagen die Nutzung von TikTok einstellen. Schärfere Gesetze gegen die chinesische App sind bereits in Arbeit.

US-Bundesbehörden haben nun 30 Tage Zeit, um die App von sämtlichen Geräten und Systemen zu entfernen. (Foto: Reuters) TikTok

Washington Das Weiße Haus gibt US-Bundesbehörden 30 Tage Zeit, um TikTok von sämtlichen Geräten und Systemen zu entfernen. Das teilte Shalanda Young, Direktorin des Office of Management and Budget, am Montag in einem Leitfaden an die Behörden mit. Auch Vertragspartner, zum Beispiel für die IT-Wartung, dürfen die App nicht verwenden. Zuerst berichtete die Nachrichtenagentur Reuters über die Entscheidung des Weißen Hauses.

Mehr als 100 Millionen US-Amerikaner sind bei TikTok registriert, sie sind von dem Bann nicht betroffen. Laut der „Washington Post“ wird TikTok von zwei Dritteln der amerikanischen Teenager konsumiert.

Im Dezember hatte der US-Kongress Angestellten des Bundes untersagt, TikTok auf ihren Dienstgeräten zu verwenden. Viele Regierungsbehörden, darunter das Weiße Haus, das Verteidigungsministerium, das Heimatschutzministerium und das Außenministerium hatten TikTok schon vor einiger Zeit verboten. Etwa die Hälfte der US-Bundesstaaten hat einen TikTok-Bann für ihre Verwaltungen erlassen.