 Spionage: Russe wegen illegaler Geheimdiensttätigkeit in Schweden angeklagt

Ein Russe steht unter Verdacht, in Schweden spioniert zu haben. Der Mann soll sowohl Informationen als auch Produkte für Russland besorgt haben.

Der angeklagte Mann bestreitet, für Russland spioniert zu haben. (Foto: dpa) Abgesperrtes Haus in Schweden, in dem zwei Personen wegen Spionageverdachts festgenommen wurden

Stockholm Im Nato-Anwärterland Schweden ist Anklage gegen einen gebürtigen Russen erhoben worden, der jahrelang Informationen für den russischen Staat beschafft haben soll. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 60-Jährigen schwerwiegende illegale Geheimdiensttätigkeiten gegen Schweden und die USA vor.

Wie das zuständige Amtsgericht in Stockholm am Montag mitteilte, beginnt der Prozess am 4. September. Das Verfahren soll zumindest teilweise hinter verschlossenen Türen stattfinden und voraussichtlich drei Wochen dauern.

Dem Angeklagten drohen mehrere Jahre Gefängnis. Ihm wird vorgeworfen, mit Hilfe seines Unternehmens zwischen 2013 und 2022 heimlich und mit betrügerischen Mitteln technische Informationen und Produkte aus dem Westen für den russischen Staat und den russischen Militärgeheimdienst GRU besorgt zu haben.

Deren Offenlegung gegenüber einer fremden Macht könne der Sicherheit Schwedens und der USA schaden, führte der zuständige Staatsanwalt Henrik Olin an. Der Angeklagte ist demnach sowohl russischer als auch schwedischer Staatsbürger. Er bestreitet die Vorwürfe.

Olin wies auf einer Pressekonferenz in Stockholm darauf hin, dass Russland Bedarf habe, sich Technik aus dem Westen auf illegale Weise zu beschaffen, vor allem Elektronik für sein Militär. Hinter der Beschaffung stecke ein System, das bis in die Zeit der Sowjetunion zurückreiche. Ähnliche Fälle in den USA, Deutschland, Finnland und Italien Dieses System sei anpassungsfähig wie das mythologische Ungeheuer Hydra - schlage man einen Kopf ab, kämen zwei neue hinzu, sagte Olin. Der Angeklagte sei ein Teil des Systems gewesen, ähnliche Fälle habe es etwa auch in den USA, Deutschland, Finnland und Italien gegeben. >> Lesen Sie hier: Politiker fordern mehr Spionage-Schutz für KI-Forschung In einer umfassenden Polizeiaktion, bei der zwei Militärhubschrauber zum Einsatz kamen, waren der Mann und seine Frau im November 2022 im Großraum Stockholm festgenommen worden. Er sitzt seitdem in Untersuchungshaft, die Anschuldigungen gegen seine Frau wurden dagegen fallengelassen. Die Ermittler stellten damals Dutzende Datenträger und weitere Beweismittel im Haus des Paares sicher. In einem ähnlichen Fall in Schweden war 2021 ein 47-Jähriger wegen Spionage für Russland zu drei Jahren Gefängnis verurteilt worden. Er wurde in Göteborg schuldig befunden, Betriebsgeheimnisse des Lastwagenherstellers Scania beschafft und sie an einen russischen Botschaftsmitarbeiter weitergegeben zu haben. Mehr: Alle Entwicklungen im Ukraine-Krieg in unserem Newsblog