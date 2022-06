Sprachproblem Erdogan hat genug: Schluss mit „Truthahn“ und „Dummkopf“ – aus Turkey soll Türkiye werden

Der türkische Staatschef fordert, dass sein Land in allen Sprachen gleich heißt. Er ärgert sich, weil das englische „Turkey“ nicht nur „Truthahn“ bedeutet, sondern auch eine Beleidigung enthält.

Der türkische Präsident will das Wort Turkey nicht mehr als internationalen Begriff für Türkei stehen lassen. (Foto: Reuters) Recep Tayyip Erdogan

Berlin Die Türkei will nicht mehr „Türkei“ genannt werden. Mit einem Schreiben an die Vereinten Nationen hat die Regierung den Anspruch angemeldet, künftig in allen Sprachen nur noch „Türkiye“ genannt zu werden – das ist die türkische Eigenbezeichnung des Landes. Statt Turkey, Türkei oder Turquie solle das Land in allen Sprachen nur noch als Türkiye bezeichnet werden, wies Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan die Behörden per Dekret an.

Die Kampagne geht auf den alten Kummer der Türken zurück, dass „Turkey“ auf Englisch außer „Truthahn“ umgangssprachlich auch „Dummkopf“ oder „Reinfall“ bedeutet; Wie Ankara das international durchsetzen will, bleibt unklar.

Es ist unklar, wie er das im Ausland durchsetzen will

