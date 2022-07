Staatsbesuch Baerbock in der Türkei: Zwischen Rechtsstaat und Realpolitik

Istanbul, Ankara Zunächst hatten sich beide Spitzendiplomaten noch um Deeskalation bemüht. Als Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) den Ausblick aus dem Amtssitz des türkischen Außenministers Mevlüt Cavusoglu in Istanbul auf den Bosporus sah, bemerkte sie: „Wir müssen auch bei Wellengang gemeinsam weitersegeln.“

Doch schnell kam die offene Konfrontation. In der gemeinsamen Pressekonferenz lieferten sich die beiden am Freitag in Istanbul Wortgefechte zur erwarteten türkischen Offensive in Nordsyrien, zur Inhaftierung des Oppositionellen Osman Kavala in der Türkei und zum Insel-Streit zwischen Griechenland und der Türkei. Baerbock hatte zuvor Athen besucht und sich dort im Streit um griechische Inseln wie Rhodos, Kos und Lesbos im östlichen Mittelmeer klar an die Seite Griechenlands gestellt.

„Direkte Aussagen und Konfrontation sind manchmal unausweichlich, nicht nur erforderlich“, sagte der Co-Vorsitzende der prokurdischen Partei HDP am Samstag nach einem Gespräch mit Baerbock in Ankara. Kritik kam vom Vertreter der Türkinnen und Türken in Deutschland. „Ich hätte mir gewünscht, dass bestimmte Themen diplomatisch hinter verschlossenen Türen besprochen worden wären“, resümiert der Vorsitzende der Türkischen Gemeinde Deutschland, Gökay Sofuoglu, gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Baerbock ist seit einem Putschversuch in der Türkei vor sechs Jahren die vierte deutsche Außenministerin, die die Türkei besucht. Einfach war es nie: Frank-Walter Steinmeier (SPD) besuchte 2016 ein Land im Terror. Sigmar Gabriel (SPD) hatte in seiner rund einjährigen Amtszeit als deutscher Chefdiplomat die Aufgabe, den Journalisten Deniz Yücel aus dem Gefängnis zu befreien, während Heiko Maas (SPD) sich mit türkischen Militäreinmärschen in Syrien konfrontiert gesehen hatte.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Baerbocks Amtszeit steht nicht nur im Zeichen des Ukrainekriegs. Sondern auch in der Rolle der Türkei darin. Das Land ist zum wichtigsten Vermittler in dem Konflikt geworden, hat zuletzt den Getreidedeal ermöglicht.

Gleichzeitig ist die Politik aus Ankara zunehmend autokratisch. Im Juni 2023 wird gewählt. Die türkische Opposition hofft auf einen Sieg, in Berlin haben viele angesichts der ausufernden Macht von Staatschef Erdogan resigniert.

Die Kritik der Türkei an der deutschen Außenpolitik

Dass Baerbock trotz der komplexen Situation derart offensiv auftrat, ist erfrischend, aber auch etwas kurzsichtig. Ihr türkischer Amtskollege ließ keine Gelegenheit aus, um zum Gegenangriff überzugehen.

Cavusoglu warf Deutschland vor, gegen die Türkei Partei zu ergreifen und kein Vermittler mehr zu sein, wie Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) es gewesen sei. „Deutschlands Politik war ausgewogen.“ Das sei nun nicht mehr der Fall.

Auch beim Thema Syrien gerieten die beiden aneinander. Baerbock warnte Cavusoglu vor einer neuen Offensive in dem Land. Ankara will dort die von der Regierung als Terrororganisation angesehene Miliz YPG bekämpfen. Es handele sich um Kampf gegen Terror und nicht um eine Militäroperation.

>> Lesen Sie mehr: Europa kauft gigantische Mengen Flüssiggas – „Das stürzt Millionen Menschen in die Dunkelheit“

Besonders verärgert reagierte der türkische Außenminister auf Kritik Baerbocks an der Inhaftierung des türkischen Kulturförderers Osman Kavala. Die Grünen-Politikerin betonte, dass man Urteile des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) achten müsse, der die Freilassung angeordnet habe.

Cavusoglu reagierte erbost und warf Deutschland vor, Kavala gegen die Türkei zu benutzen und ihn zu finanzieren. Kavala war im April im Zusammenhang mit den Gezi-Protesten 2013 zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Er sitzt seit 2017 im Gefängnis.

In der Ampelkoalition hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass direkte Angriffe gegen die Regierungspartei AKP oder Staatschef Erdogan nur als Einladung zur Provokation verstanden werden. „Die Bundesaußenministerin hat strikt an der Sache kritisiert, nie persönlich, und das war gut“, erklärt ein Bundestagsabgeordneter gegenüber dem Handelsblatt.

Punktsieg für Annalena Baerbock

Während die Bundesaußenministern häufig aufs Völkerrecht verwies, beziehungsweise darauf, dass sie und Cavusoglu dieses offensichtlich unterschiedlich interpretierten, ließ der türkische Außenminister in der Fragerunde mit Journalisten kaum eine Gelegenheit zum Verbalangriff aus.

„Warum hängen Sie so sehr an Kavala?“, fragte Cavusoglu an Baerbock gerichtet und gab seine Antwort gleich hinterher: „Weil Sie ihn als politisches Vehikel benutzen und ihn finanziell unterstützen.“ Solche Aussagen erfreuen die regierungsnahe Presse in der Türkei. In der Debatte bringt es nichts.

Manche deuteten Baerbocks offensiven Auftritt in Istanbul als Bruch mit der alten Türkeipolitik der ehemaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel. In Wahrheit vollzog Merkel zwei Phasen in ihrer Türkeipolitik: begonnen mit offener Kritik sowie Ablehnung des türkischen EU-Beitrittsbegehrens hin zu einer rein transaktionalen Beziehung, bei der beide Länder bei kritischen Themen wie Migration zusammenarbeiteten.

Baerbock machte folglich keinen Schritt nach vorn, sondern zwei zurück. Kritik an mangelnden rechtsstaatlichen Zuständen bei dem EU-Beitrittskandidaten hatte es in den vergangenen Jahren zuhauf gegeben – nur genützt hatte es nie etwas. Und so war der Auftritt der beiden vor allem etwas für die heimischen Medien.

>> Lesen Sie mehr: Baerbock ruft Griechenland und Türkei zum Dialog auf

Man kann das als Punktsieg Baerbocks deuten. Doch die Diplomatie kennt keinen Schlusspfiff. Wer heute gut auftritt, wird morgen schon wieder von der nächsten Krise überrascht. Und davon gibt es viele im europäisch-türkischen Verhältnis.

Fakt ist, dass Baerbock mit ihrem Auftritt die Leitplanken ihrer Türkeipolitik gesetzt hat. Doch das Land ist nicht erst seit dem Ukrainekrieg zu einem wichtigen geopolitischen Spieler geworden. Auch bei Flüchtlingen oder der künftigen Gasversorgung Europas wird Ankara eine wichtige Rolle einnehmen. Spätestens dann wird die Bundesregierung zeigen müssen, wem sie Vorrang geben wird: dem Rechtsstaat oder der Realpolitik.

Mehr: Zeitenwende – Von der Herrschaft des Rechts zum Recht des Stärkeren