Staatsbesuch in Ankara Neue Machtordnung der arabischen Welt: Türkei und Saudi-Arabien nähern sich wieder an

Erdogan mit dem saudischen Kronprinzen in Jeddah im April

Dreieinhalb Jahre lagen die Beziehungen auf Eis. Jetzt empfängt die türkische Regierung den Kronprinzen in Ankara.

Tel Aviv, Istanbul Er wurde gefoltert, getötet, zersägt. Die Leichenteile wurden anschließend in einem Wald versteckt. So lautet der bisherige Kenntnisstand türkischer Ermittler, was den Mord an dem saudischen Staatsbürger und Regimekritiker Jamal Khashoggi im saudischen Konsulat in Istanbul angeht.

Khashoggi starb im Oktober 2018. Darauf folgte ein Streit zwischen Ankara und Riad, der dreieinhalb Jahre anhielt. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan beschuldigte den saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman, den Mord in Auftrag gegeben zu haben. Er geißelte das Regime in Riad als mörderisch. Doch nun herrscht plötzlich Tauwetter.

An diesem Mittwoch reist der Kronprinz, bekannt als „MBS“, zu Gesprächen nach Ankara. Es wird erwartet, dass er dort auch Erdogan direkt treffen wird. Beide Länder wollen sich versöhnen – und von der regionalen Macht, die sie in den vergangenen Jahren aufgebaut haben, gegenseitig profitieren.

Die Türkei setzt inmitten ihrer Währungskrise mit einer Inflationsrate von zuletzt mehr als 70 Prozent auf Hilfe aus Riad. „Die Türkei benötigt dringend ausländische Investitionen und neue Finanzvereinbarungen“, meint Salim Cevik von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Und weiter: „Die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Saudi-Arabien, ebenso mit den Vereinigten Arabischen Emiraten, kann die tiefen wirtschaftlichen Probleme der Türkei nicht lösen, aber kurzfristig Abhilfe schaffen.“

Türkei setzt auf saudische Investitionen

Die Annäherung hatte im April begonnen, als Erdogan nach Saudi-Arabien gereist war. Ebenfalls im April hatte ein Gericht in Istanbul entschieden, den Prozess um den Mord an Khashoggi gegen 26 saudische Staatsbürger zunächst ein- und dann an Saudi-Arabien zu überstellen, gegen internationalen Protest.

Aus türkischer Sicht geht es auch darum, aus der regionalen Isolation auszubrechen. Bis 2021 war Katar der einzige Verbündete der Türkei in der arabischen Welt. Seitdem hat die Türkei begonnen, die Beziehungen zu Israel massiv zu verbessern.

So haben Ankara und Jerusalem in diesen Tagen gemeinsam und mit Erfolg nach iranischen Terroristen gefahndet, die es in Istanbul auf israelische Touristen abgesehen hatten. Aber auch das Verhältnis zu den Vereinigten Arabischen Emiraten und Ägypten haben die Türken ausgebaut. „Jetzt setzen sie diesen Prozess mit Saudi-Arabien fort,“ sagt Cevik.

>> Lesen Sie auch: Trotz Rekordinflation senkt Erdogan die Zinsen durch die Hintertür

Außerdem sei die Türkei der Ansicht, dass im östlichen Mittelmeerraum ein Anti-Türkei-Block entstanden ist, der „ihre arabischen Rivalen“ sowie Israel, Griechenland und Zypern umfasst. Durch die Aussöhnung mit den arabischen Ländern und Israel wolle die Türkei dieses antitürkische Bündnis spalten und Griechenland und Zypern zumindest langfristig isolieren, vermutet Celik.

Saudi-Arabien profitiert einmal mehr vom Ölreichtum und positioniert sich für Biden-Besuch

Der Zeitpunkt der Nahostreise, die den saudischen Kronprinzen auch nach Ägypten und Jordanien führt, ist nicht zufällig gewählt. MBS will sich vor dem Besuch von US-Präsident Joe Biden in Saudi-Arabien und in Israel, der für Mitte Juli geplant ist, regional in Szene setzen.

So hat Saudi-Arabien – zusammen mit anderen Golfstaaten – Ägypten mehr als 20 Milliarden Dollar zugesagt, um die ägyptische Wirtschaft zu stützen, die durch die von Russlands Einmarsch in die Ukraine ausgelösten Rekordgetreidepreise schwer getroffen wurde.

Die Annäherung zwischen Saudi-Arabien und der Türkei ist Teil einer umfassenderen Annäherung, die seit einem Jahr die Machtverhältnisse in der Region neu ordnet.

So haben sich die Beziehungen zwischen Israel und arabischen Staaten intensiviert. Bahrain und die Vereinigten Arabischen Emirate haben ihr Verhältnis zu Israel normalisiert und die Kooperation nicht nur auf wirtschaftlichem, sondern auch auf militärischem Gebiet intensiviert. Ohne die Zustimmung Riads hätten es die Golfstaaten nicht gewagt, mit Israel zusammenzuarbeiten, ist man in Jerusalem überzeugt.

Deshalb wollen israelische Regierungskreise nicht ausschließen, dass früher oder später auch Saudi-Arabien in Israel eine Botschaft eröffnen wird. Die sich anbahnende Neuordnung der Macht ist vor allem gegen den Iran gerichtet, der im Mittleren Osten seine Stellvertreter gegen Israel und sunnitische Staaten losschickt. Eine Verteidigungszusammenarbeit in der Region sowie die Versorgung mit Öl sind auch Motive für die Wiederannäherung der USA an Riad. Biden selbst hatte Saudi-Arabien im Wahlkampf noch als „Pariastaat“ bezeichnet.

Die Annäherung zwischen Saudi-Arabien und der Türkei im Rahmen dieser Neuordnung im Nahen Osten sieht Experte Celik eher als diplomatischen Waffenstillstand denn als einen großen Friedensschluss. Sie könne jedoch große Auswirkungen haben: „Wenn die türkisch-saudische Annäherung reibungslos verläuft, hätte ein solches Bündnis das Potenzial, sich in eine antiiranische Achse zu verwandeln und die Konflikte in der Region zwischen einem proiranischen und einem antiiranischen Lager neu zu entfachen“, warnt er.

Mehr: Fünf Regierungen in dreieinhalb Jahren – Warum Israel so unregierbar ist