 Staatsbesuch in Moskau: Xi und Putin bauen am Bollwerk gegen den Westen

Wladimir Putin und Xi Jinping wollen eine Weltordnung ohne Vorherrschaft der USA. Doch Chinas Präsident wird das Treffen in Russland auch für einen anderen Schritt nutzen.

Chinas Präsident Xi Jinping kurz nach seiner Ankunft am Moskauer Flughafen Wnukowo. (Foto: via REUTERS) Begrüßungskomitee

Peking, Riga Erst spielt das russische Militärorchester die chinesische, dann die russische Nationalhymne: Es ist genau 13 Uhr Ortszeit, als Chinas Staatschef Xi Jinping die Regierungsmaschine an Moskaus Flughafen Wnukowo verlässt. Drei Tage will Xi in Russland bleiben – sein erster Besuch bei seinem Amtskollegen Wladimir Putin seit Beginn des groß angelegten russischen Angriffs auf die Ukraine vor über einem Jahr. Wenig später begrüßt ihn Putin per Handschlag im Kreml, nennt ihn „lieber Freund“, die Stühle der beiden stehen kaum einen Meter voneinander entfernt. Für Chinas enormen Entwicklungssprung der vergangenen Jahre beneide man das Land sogar ein wenig, schmeichelt der Kremlchef seinem Gast.