Staatsfinanzen Pandemie und Energiekrise werfen Griechenland zurück – Droht eine neue Schuldenkrise?

Griechenland hat Probleme bei der Konsolidierung seiner Staatsfinanzen. Die Krisen setzen dem Land zu, doch die Reformagenda der Regierung bringt Hoffnung.

Das einstige Krisenland kämpft wieder mit steigenden Defiziten. (Foto: Reuters) Finanzminister Christos Staikouras

Athen Erst die Corona-Rezession 2020, dann die Milliardenhilfen für die vom Lockdown betroffenen Unternehmen, jetzt die hohe Inflation der Energiepreise: 2022 läuft für den griechischen Finanzminister Christos Staikouras bereits im dritten Jahr nichts nach Plan.

Wegen unvorhergesehener Ausgaben kämpft das einstige Krisenland wieder mit steigenden Defiziten. Das zeigt die jüngste Ausgabe des Fiscal Monitor des Internationalen Währungsfonds (IWF). Demnach belief sich 2021 der Fehlbetrag in der Primärbilanz des Haushalts auf 5,9 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP). Das war das zweithöchste Defizit in der Euro-Zone nach Malta, wo die Lücke acht Prozent des BIP ausmachte. Der Durchschnittswert in der Euro-Zone betrug 4,2 Prozent.

Die hohe Quote ist beunruhigend, weil Griechenlands Wirtschaft sich im vergangenen Jahr bereits deutlich von den Folgen der Pandemie erholt hat. Nach einem Rückgang um neun Prozent im Jahr 2020 wuchs das BIP 2021 um 8,3 Prozent. Dennoch ging die Defizitquote nur von 7,9 auf 5,9 Prozent zurück.