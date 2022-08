Staatskrise Eine Abhöraffäre bringt den griechischen Premier Mitsotakis in Bedrängnis

Athen Seit Monaten gab es Gerüchte, jetzt ist es Gewissheit: Am vergangenen Freitag wurde bekannt, dass der griechische Geheimdienst EYP den Europaabgeordneten und Chef der zweitgrößten Oppositionspartei Pasok, Nikos Androulakis, und den Finanzjournalisten Thanasis Koukakis monatelang abhörte.

Regierungschef Kyriakos Mitsotakis will davon nichts gewusst haben, obwohl ihm der Geheimdienst direkt unterstellt ist. EYP-Chef Panagiotis Kontoleon und der für den Geheimdienst zuständige Generalsekretär im Amt des Ministerpräsidenten, Grigoris Dimitriadis, ein Neffe und langjähriger Vertrauter des Premiers, mussten noch am Freitag ihre Ämter abtreten.

Aber damit ist die Affäre für Mitsotakis noch lange nicht ausgestanden. Selbst regierungsfreundliche Zeitungen schrieben am Sonntag von „der ernstesten Regierungskrise“ seit Mitsotakis’ Amtsantritt vor drei Jahren. Die linksgerichtete Oppositionspartei Syriza sprach am Wochenende von einem „griechischen Watergate“, für das Mitsotakis die Verantwortung trage. Sie fordert deshalb den Rücktritt des Premiers.

Syriza-Chef Alexis Tsipras erinnerte daran, dass Mitsotakis gleich nach seinem Amtsantritt im Sommer 2019 mit einer Gesetzesänderung den Geheimdienst sich selbst direkt unterstellt hatte. Tsipras fordert nun Auskunft darüber, welche weiteren Politiker und Journalisten bespitzelt werden.

Am Donnerstagabend war Geheimdienstchef Kontoleon zur Berichterstattung ins Amt des Ministerpräsidenten einbestellt worden. Dort soll er erklärt haben, Androulakis sei auf Wunsch der Geheimdienste der Ukraine und Armeniens abgehört worden.

Der Finanzjournalist Koukakis recherchierte Korruptionsfälle in Politik und Wirtschaft

Zur Begründung sollen die ausländischen Dienste gesagt haben, man interessiere sich für Androulakis’ Rolle in einem Ausschuss des Europäischen Parlaments, der sich mit den EU-Handelsziehungen zu China befasste. Den Abhörantrag genehmigte im September 2021 die zuständige Staatsanwältin Vasiliki Vlachou. Die Regierung wurde angeblich nicht informiert.

Das wirft neue Fragen auf: Wie kommen der griechische Geheimdienst und die Justiz dazu, einen Europaabgeordneten und prominenten Oppositionspolitiker zu bespitzeln, nur weil zwei ausländische Geheimdienste dies wünschen? Wusste man im Athener Außenministerium davon?

Viele offene Fragen gibt es auch im Fall Koukakis: Warum und auf wessen Initiative wurde der Finanzjournalist abgehört? Die Organisation United Reporters berichtet von einem Dokument, aus dem hervorgehen soll, der Geheimdienst EYP habe Koukakis „aus Gründen der nationalen Sicherheit“ belauscht.

Seine Bespitzelung könnte damit zu tun haben, dass er Korruptionsfälle in Politik und Wirtschaft sowie angebliche Fälle von Geldwäsche im Bankenwesen recherchierte. Sei Handy wurde am 21. Juli 2021 mit der Spionagesoftware Predator infiziert. Die Regierung bestritt damals jede Beteiligung.

Koukakis beantragte bei der zuständigen Aufsichtsbehörde ADAE Auskunft, ob er abgehört werde. Noch während er auf eine Antwort wartete, brachte die Regierung eine Gesetzesänderung durchs Parlament, die es der Behörde untersagt, Betroffenen Auskunft über Abhörpraktiken zu geben. Im April 2022 äußerten das Internationale Presse-Institut (IPI) und weitere der Pressefreiheit verpflichtete Organisationen in einem Brief an Ministerpräsident Mitsotakis „ernste Besorgnisse“ wegen der Bespitzelung von Journalisten in Griechenland.

Die Abhörvorwürfe zirkulierten seit Monaten. Die Regierung versuchte lange, das Thema zu ignorieren. Forderungen der Opposition nach Aufklärung wies sie zurück.

Kyriakos Mitsotakis könnte am Montag eine Erklärung abgeben

Seit den Enthüllungen am Wochenende dürfte Mitsotakis klar geworden sein: Einfach aussitzen kann er die Affäre nicht. Unter dem massiven Druck der Oppositionsparteien ist die Regierung nun doch mit einer parlamentarischen Untersuchung einverstanden.

Auch persönlich gerät Mitsotakis immer stärker in Erklärungsnot. Er unterstellte sich zwar den Geheimdienst, hat ihn aber offensichtlich nicht im Griff. Schon als er 2019 Kontoleon zum Chef des Dienstes berief, gab es in den Medien Zweifel an dessen Eignung für den sensiblen Posten.

Neuer Geheimdienstchef ist Themistoklis Demiris, bisher Generalsekretär im Außenministerium. Noch am Freitag hieß es, Demiris werde den zuständigen Parlamentsausschuss nach dem Ende der Sommerpause über die Affäre informieren. Aber die Oppositionsparteien fordern eine schnelle Aufklärung, auch der Druck in den Medien wächst. Nun heißt es in der Umgebung des Ministerpräsidenten, Mitsotakis werde am Montag im Fernsehen eine Erklärung zu der Abhöraffäre abgeben.

