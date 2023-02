Stabilitätspakt Reform der EU-Schuldenregeln droht zu scheitern – „So nicht zustimmungsfähig“

Nach der Pandemie sollten die EU-Staaten mehr Flexibilität beim Schuldenabbau erhalten. Doch einige Regierungen leisten Widerstand, auch Berlin.

Die EU-Kommission hatte im vergangenen November einen ersten Reformvorschlag vorgelegt. (Foto: IMAGO/Le Pictorium) Ursula von der Leyen

Brüssel Zehn Monate sind keine lange Zeit in der Politik, schon gar nicht in Brüssel. So viel Zeit bleibt den Europäern, um ihre Fiskalregeln an die Nach-Corona-Realität anzupassen. Bis zum Jahresende muss eine Reform her, sonst tritt der Stabilitäts- und Wachstumspakt in unveränderter Form wieder in Kraft. Das würde für mehrere hochverschuldete Mitgliedstaaten einen scharfen Sparkurs bedeuten, der die EU doch noch in eine Rezession stürzen könnte.

EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni mahnte daher beim Finanzministertreffen am Dienstag zur Eile. „Wir müssen Fortschritte erzielen“, sagte er. „Die Zeit ist nicht unbegrenzt.“ Bis zum EU-Gipfel im März müssten die Regierungen sich einigen, damit die Kommission wie geplant im Frühjahr einen Gesetzesvorschlag vorlegen könne. Das Europaparlament müsse die Reform schließlich auch noch absegnen.