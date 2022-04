Stabilitätspakt Ungewohnte Allianz: Spanien und Niederlande fordern neue Euro-Schuldenregeln

Brüssel In der Debatte um neue EU-Schuldenregeln zeichnet sich ein erster Kompromiss ab. Spanien und die Niederlande legten am Montag ein gemeinsames Reformpapier vor, das den traditionellen Konflikt zwischen Nord- und Südländern beilegen soll.

Demnach sollen starre mittelfristige Defizitziele durch eine „einfache Ausgabenregel“ ersetzt werden. Investitionen für den grünen und digitalen Umbau der Wirtschaft sollen künftig besonders berücksichtigt werden, die Regierungen bei der Umsetzung mehr Eigenverantwortung bekommen. Gleichzeitig sollen in den Mitgliedstaaten unabhängige Institutionen ein größeres Mitspracherecht bei der Kontrolle der Haushaltsregeln erhalten.

Der Vorstoß ist vor allem deshalb bemerkenswert, weil die Niederlande und Spanien bei Haushaltsfragen normalerweise in unterschiedlichen Lagern zu finden sind. Madrid macht sich traditionell für flexiblere Vorgaben stark, während Den Haag zu den Hardlinern zählt.

Die ungewöhnliche Allianz scheint zunächst dem Personalwechsel in den Niederlanden geschuldet: Die linksliberale Finanzministerin Sigrid Kaag fährt einen neuen Kurs. Zugleich zeigt sie jedoch, dass sich quer durch Europa ein neuer Realitätssinn ausbreitet.

Seit der Corona-Pandemie wirkt der Stabilitäts- und Wachstumspakt der EU zunehmend obsolet. Die Maastricht-Kriterien, die eine Staatsverschuldung von maximal 60 Prozent der Wirtschaftsleistung und ein Defizit von maximal drei Prozent erlauben, werden von den meisten Ländern nicht eingehalten.

2020 hatte die EU die Schuldenregeln außer Kraft gesetzt

Sechs EU-Länder haben eine Staatsverschuldung von mehr als hundert Prozent. Deutschland wird dieses Jahr laut EU-Prognose bei 69 Prozent liegen. Durch den Ukraine-Krieg kommen neue gewaltige Ausgaben hinzu. Regierungen behelfen sich mit Tricks – wie zuletzt Bundeskanzler Olaf Scholz mit dem „Sondervermögen Bundeswehr“.

Die EU-Kommission hatte die Schuldenregeln deshalb bereits 2020 vorläufig außer Kraft gesetzt und zuletzt eine Verlängerung dieses Ausnahmezustands bis ins nächste Jahr angedeutet.

Zunehmend setzt sich in Brüssel und den Hauptstädten jedoch die Einsicht durch, dass die Schuldenregeln grundlegend reformiert werden müssen, um glaubwürdig zu bleiben. Mit dem gemeinsamen Papier wolle man eine Grundlage für einen Konsens legen, erklärte die spanische Finanzministerin Nadia Calvino am Montag beim Eurogruppentreffen in Luxemburg.

Wegen des Ukraine-Kriegs ging der spanisch-niederländische Vorstoß allerdings vollkommen unter. Die Diskussionen der Finanzminister drehten sich vor allem um weitere Sanktionen gegen Russland, für alles andere war keine Zeit. Das Timing des Papiers sei „etwas seltsam“, räumte die Niederländerin Kaag ein.

Dennoch ist die Maastricht-Reformdebatte von entscheidender Bedeutung für die Zukunft der Währungsunion. Sie wird in den kommenden Wochen an Fahrt aufnehmen, weil die EU-Kommission im Mai ihre Reformvorschläge vorlegen will.

Calvino ist der Meinung, dass die bisherigen Regeln zu komplex und unrealistisch seien – und deshalb auch nicht durchzusetzen. (Foto: Reuters) Spaniens Finanzministerin Nadia Calvino

Der Startpunkt der Schuldendebatte sei ein ganz anderer als vor der Pandemie, sagte Calvino. Nicht nur seien die Staatsschulden überall stark gestiegen. Auch hätten alle Regierungen nun massive Investitionspläne. Ihr Urteil: Die bisherigen Regeln seien zu komplex und unrealistisch – und deshalb auch nicht durchzusetzen.

Kaag ergänzte, wenn sich niemand mehr an die Regeln halte, könne man nicht von einem funktionierenden Stabilitätspakt reden. Deshalb sei eine Reform nötig. Aus dem deutschen Finanzministerium gab es zunächst keine Bewertung des niederländisch-spanischen Vorstoßes. Man schaue sich selbstverständlich alle Vorschläge und Ideen an, hieß es lediglich.

Das anderthalb Seiten kurze Papier ist nicht mehr als ein Diskussionsanstoß. Der rote Faden ist simpel: Um Staatsschulden nachhaltig unter Kontrolle zu bringen, reicht ein Sparkurs nicht aus. Vielmehr bedürfe es auch ökonomischer Reformen und öffentlicher Investitionen.

Konkret wird das Papier nicht, doch laut Politico wollen die beiden Länder die sogenannte 1/20-Regel kippen. Diese sieht vor, dass eine Regierung den Schuldenberg, der über der zulässigen Grenze von 60 Prozent der Wirtschaftsleistung liegt, binnen 20 Jahren abbauen muss. Das bedeutet eine Reduktion von einem Zwanzigstel pro Jahr.

Angesichts der aktuellen Schuldenstände wäre damit ein harter Sparkurs verbunden, der etliche EU-Länder in eine Rezession stürzen würde. Die vorgeschlagene Ausgabenregel wäre einfacher. Sie könnte etwa lauten: Die Staatsausgaben dürfen nicht stärker wachsen als das Potenzialwachstum der Volkswirtschaft.

