 Star-Ökonom Kenneth Rogoff: „Wir befinden uns an Wendepunkt der Weltwirtschaft“

Der Harvard-Ökonomie-Professor spricht über die großen Verschiebungen bei den Handelsströmen und warum Europa noch lange unter dem Krieg in der Ukraine leiden könnte.

Seit 1999 ist Kenneth Rogoff Professor für Ökonomie in Harvard. (Foto: Bloomberg) Kenneth Rogoff

Davos Der unsichere Ausblick auf die Weltwirtschaft gehört zu den Top-Themen beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Kommt die Rezession? Verfestigt sich die Inflation? Wie steht es um die Zukunft der Globalisierung? Das sind die großen Fragen, zu denen Top-Ökonomen in Davos sprechen.

So auch der renommierte Harvard-Wissenschaftler Ken Rogoff, der vor den den Folgen eines deutlichen Abschwungs in den USA warnt. Die US-Notenbank Federal Reserve hat angekündet, im Kampf gegen die Inflation eine Rezession in Kauf zu nehmen, auch um spätere Folgen der hohen Preise zu verhindern. Es sei jedoch längst nicht klar, ob der Plan so aufgehe, warnt der Ökonomieprofessor der Eliteuniversität Harvard im Gespräch mit dem Handelsblatt.

