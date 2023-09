Start-ups In Vilnius soll Europas größter Tech-Campus entstehen

Gründer Darius Zakaitis will mit seiner TechZity bekannten Hubs wie der Factory Berlin Konkurrenz machen. Branchenkenner sehen in Litauen besonders in einem Bereich einen Vorteil.

Das Gelände des Tech-Hubs soll rund um die Uhr geöffnet sein. (Foto: TechZity ) Entwurf für die TechZity

Vilnius Löcher in der Decke, ein Schnurtelefon mit Drehscheibe, 70er-Jahre-Möbel und jede Menge Werkzeug – auf den ersten Blick scheint die ehemalige Textilfabrik in Litauens Hauptstadt Vilnius näher an längst vergangenen Sowjetzeiten zu liegen als an der Zukunft der europäischen Start-up-Szene.

Doch die Unternehmerinnen und Unternehmer, die die Mitarbeiter von Darius Zakaitis durch den Gebäudekomplex führen, stören sich daran nicht. In vielen der Räume auf dem 55.000 Quadratmeter großen Gelände zeigen ihnen Entwürfe und Baupläne, wie ihr Büro aussehen könnte.

Zakaitis, Gründer des Start-up-Campus „TechZity“, will hier nicht nur an den Erfolg anderer Jungunternehmen im Land anknüpfen. Er will den größten Tech-Hub Europas schaffen – und so europäischen Vorbildern wie der Factory in Berlin (23.000 Quadratmeter) oder Station F in Paris (34.000 Quadratmeter) Konkurrenz machen.