Schwedische Energieunternehmen machen derzeit hohe Verluste. Die Regierung will verhindern, dass die Krise sich auf den Finanzmarkt ausweitet.

Stefan Ingves, Gouverneur der schwedischen Zentralbank, Schwedens Finanzminister Mikael Damberg, Premierministerin Magdalena Andersson und der Chef der schwedischen Finanzaufsicht, Erik Thedeen. (Foto: via REUTERS) Schwedische Regierung kündigt Garantien für Energieversorger an

Stockholm Nach der Unterbrechung der russischen Gaslieferungen nach Europa spricht die sozialdemokratische schwedische Minderheitsregierung Milliardengarantien für Energieunternehmen aus. Damit will sie eine eventuelle Finanzkrise verhindern. Ministerpräsidentin Magdalena Andersson kündigte am Wochenende Liquiditätsgarantien in Höhe von mehreren Hundert Milliarden Kronen für einheimische, aber auch nordische und baltische Energieunternehmen an.

Über die zweistellige Milliarden-Euro-Maßnahme wird das Parlament am Montag abstimmen. Eine Mehrheit dafür ist sicher, da fast alle Parteien die Kreditgarantien befürworten.

Wegen des russischen Gaslieferstopps stehe Europa vor „einem reinen Kriegswinter“, sagte Andersson. „Der Zweck von Putins Energiekrieg ist es, uns zu spalten. Aber im Gegenteil hat die EU eine fantastische Einigkeit gezeigt“, sagte die Regierungschefin weiter.

