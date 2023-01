Steuerbetrug Langjähriger Trump-Finanzchef zu fünf Monaten Haft verurteilt

Allen Weisselberg hatte sich im vergangenen Sommer schuldig bekannt. Zu seiner Haftstrafe muss er auch knapp zwei Millionen US-Dollar zahlen – unterschlagene Steuern und Strafzahlungen.

Der frühere Finanzchef der Trump Organization auf dem Weg in den Gerichtssaal, wo er später wegen Steuerbetrugs zu fünf Monaten Haft verurteilt wurde. (Foto: Reuters) Allen Weisselberg

New York Der langjährige Finanzchef des Immobilienkonzerns des früheren US-Präsidenten Donald Trump ist unter anderem wegen Steuerbetrugs zu fünf Monaten Haft verurteilt worden. Das Strafmaß für den 75 Jahre alten Allen Weisselberg, der sich bereits im vergangenen Sommer schuldig bekannt hatte, verkündete Manhattans oberster Staatsanwalt Alvin Bragg offiziell am Dienstag in New York. „In Manhattan musst du nach den Regeln spielen, egal für wen du arbeitest“, sagte Bragg.

Weisselberg hatte zuvor in dem Prozess ausgesagt, dass er und andere Angestellte jahrelang systematisch den Fiskus hintergangen hätten. Geldwerte Vorteile wie Luxusautos und teure Wohnungen seien nicht versteuert worden. Mit seinem Geständnis war Weisselberg einer möglichen Haftstrafe von bis zu 15 Jahren entgangen. Neben den fünf Monaten Haft bekam Weisselberg zusätzlich fünf weitere Jahre auf Bewährung und muss insgesamt knapp zwei Millionen US-Dollar an fälligen Steuern und Strafe zahlen.

In dem Prozess war im Dezember auch das verzweigte Immobilienkonstrukt von Ex-Präsident Trump für schuldig befunden worden. Trump war nicht persönlich angeklagt. Es handelte sich aber um die erste strafrechtliche Verurteilung seines Konzerns. Der Trump Organization sowie einem weiteren mitangeklagten Unternehmen der Gruppe droht eine Geldstrafe von bis zu 1,7 Millionen Dollar. Die Anwälte des Konzerns hatten angekündigt, in Berufung gehen zu wollen. Mehr: Die neue Macht der Republikaner-Rebellen im Kongress Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen