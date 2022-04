Stichwahl am 24. April Duell um Frankreich: So kämpfen Macron und Le Pen ums Präsidentenamt

Der Präsident und die Rechtspopulistin wollen im zweiten Wahlgang die Anhänger der unterlegenen Kandidaten für sich gewinnen. Das Duell könnte deutlich knapper ausfallen als vor fünf Jahren.

Der Präsident besucht das nordfranzösische Denain, eine Hochburg seiner rechtspopulistischen Kontrahentin Le Pen. (Foto: dpa) Macron am Tag nach dem ersten Wahlgang

Paris Emmanuel Macron verliert nach der ersten Runde der französischen Präsidentschaftswahl keine Zeit: Der Amtsinhaber machte sich am Montag auf den Weg in den Norden des Landes, eine der Hochburgen der Rechtspopulistin Marine Le Pen, die wie schon 2017 seine Gegnerin in der Stichwahl ist.

Macrons Reiseziele heißen Denain, Carvin und Lens. Hier erreichte Le Pen Stimmenanteile von um die 40 Prozent. Macron hatte in dieser Region Mühe, um überhaupt auf 20 Prozent zu kommen.

Macrons Europaminister Clément Beaune sagte am Montag dem Nachrichtensender LCI: „Das ist eine Gegend, in der ein Gefühl des wirtschaftlichen Niedergangs in der Luft liegt, ein Gefühl der Vernachlässigung, hier weht der Geist der Deindustrialisierung.“

Am Dienstag will Macron seine Mission auf Le Pens Territorium fortsetzen. Dann geht es nach Ostfrankreich, auch hier hat der Rassemblement National stark abgeschnitten. Und auch hier liegen viele Städte, die mit dem Strukturwandel zu kämpfen haben.