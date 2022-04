Stimmen „Wir können fünf weitere Jahre auf Frankreich zählen“ – Reaktionen auf Macrons Wahlsieg

Bei der Wahl in Frankreich ging es nach Meinung vieler Beobachter um grundsätzliche Wertefragen. Die Gratulationen aus dem europäischen Ausland lassen nicht lange auf sich warten.

Charles Michel gratuliert Emmanuel Macron zum Wahlsieg. (Foto: dpa) EU-Ratspräsident

Paris Der Wahlsieg von Emmanuel Macron löst in vielen europäischen Hauptstädten Erleichterung aus. Was weniger an Macron selbst, als vielmehr an dessen Widersacherin liegt.

Marine Le Pen wollte sich von der seit Jahrzehnten engen Zusammenarbeit mit Deutschland lossagen. Zudem strebte die europaskeptische Nationalistin danach, den Einfluss der Europäischen Union in Frankreich entscheidend einzudämmen. In Brüssel hätte sie etliche Vorhaben aus Eigeninteressen ausbremsen können.

Der Pro-Europäer Macron hingegen gilt im Tandem mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in Europa als treibende Kraft. „Wir können fünf weitere Jahre auf Frankreich zählen“, ließ EU-Ratspräsident Charles Michel mitteilen.

Er gratulierte dem alten und neuen französischen Präsidenten via Twitter zum Wahlsieg. „In diesen stürmischen Zeiten brauchen wir ein starkes Europa und ein Frankreich, das sich voll und ganz für eine souveränere und strategischere Europäische Union einsetzt.“

Und auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nutzte den Kurznachrichtendienst für ihre Gratulation: „Ich freue mich, unsere gute Zusammenarbeit fortsetzen zu können.“ So fallen die Reaktionen aus Deutschland aus „Das ist eine gute Wahl für Europa. Mir fällt ein Stein vom Herzen.“, sagte Europa-Staatsministerin Anna Lührmann (Grüne) nach Verkündung der ersten Wahlprognosen. „Ich bin froh und erleichtert, dass Frankreich bei diesen Wahlen Abschottung, Populismus und Nationalismus eine deutliche Absage erteilt hat.“ Sie freue sich auf die Fortsetzung der vertrauensvollen Zusammenarbeit mit Frankreich. „Gemeinsam werden wir weiter an einem starken Europa, an Klimaneutralität und Frieden arbeiten.“ „Diese Wahl war eine Richtungswahl“, twitterte FDP-Chef und Bundesfinanzminister Christian Lindner. „Es ging um grundsätzliche Wertefragen. Entschieden haben sich die Französinnen und Franzosen für Macron. Damit ist das vereinte Europa die größte Gewinnerin dieser Wahl.“ „Nun gilt es weiter gemeinsam an einem starken und souveränen Europa zu arbeiten“, schrieb die Grünen-Parteichefin Ricarda Lang schrieb. „Und dafür zu kämpfen, dass Putin-Freunde und Rechtsextreme wie Le Pen der Regierungsmacht nicht so nahekommen, wie heute in Frankreich.“ „Ich tanze!“, twitterte die SPD-Chefin Saskia Esken. „Große Erleichterung und unsere herzlichsten Glückwünsche an Emmanuel Macron und unsere französischen Freundinnen und Freunde.“ Aus ökonomischer Perspektive ein Segen „Auch für Frankreichs ökonomische Perspektive ist der Wahlausgang ein Segen“, sagt Friedrich Heinemann vom ZEW. „Der Ausbau der Staatswirtschaft und der populistischen Schuldenpolitik mit Le Pen hätte Frankreichs Wachstumsperspektive massiv verdüstert.“ Die geringe Wahlbeteiligung zeige aber „ein massives Akzeptanzproblem von offenen Märkten in einem der wichtigsten EU-Mitgliedstaaten“. Mehr: Aufatmen in Brüssel und Berlin – Macron setzt sich gegen Le Pen durch