Streit der Supermächte China reagiert auf Joe Bidens Diktatoren-Vergleich

Treffen von Xi und Biden beim G20-Gipfel in Bali

Der US-Präsident sorgte bei einer Rede in Kalifornien am Dienstag für einen neuen Eklat.

Washington Die jüngsten Annäherungsversuche zwischen den USA und China könnten bereits gescheitert sein. Denn US-Präsident Joe Biden hat Chinas Staatschef Xi Jinping mit einem Diktator gleichgesetzt – und die chinesische Staatsführung damit beleidigt.

Bei einem Wahlkampfauftritt vor demokratischen Spendern im US-Bundesstaat Kalifornien kam Biden am Dienstag auf die sogenannte Ballon-Affäre zu sprechen. Im Februar hatte das US-Militär einen chinesischen Spionageballon im amerikanischen Luftraum abgeschossen. Laut Ermittlungen der US-Regierung war der Spionageballon damals vom ursprünglichen Kurs abgekommen und schwebte über sensiblen Anlagen des US-Militärs.

Danach folgte eine monatelange Funkstille zwischen den beiden Supermächten. Peking soll Versuche einer Verständigung abgeblockt haben.

Xi habe sich nur deshalb über den Vorfall empört, weil sich der Staatschef zum Zeitpunkt des Abschusses über den Standort des Ballons unklar war, sagte Biden vor seinem Publikum. Der amerikanische Präsident fügte hinzu: „Das war immer sehr peinlich für Diktatoren, wenn sie nicht wissen, was passiert ist.“

Peking reagierte entrüstet auf die Aussage Bidens. Eine Sprecherin des chinesischen Außenministeriums bezeichnete die Äußerungen als „extrem absurd“ und „unverantwortlich“.

>> Lesen Sie auch: Die USA rüsten Indien auf – und schaffen sich womöglich ein neues Problem

Der US-Präsident habe die politische Würde der Volksrepublik ernsthaft verletzt, sagte die Sprecherin am Mittwoch. Der Diktatoren-Vergleich sei eine „öffentliche politische Provokation“. Man sei empört und lehnte die Gleichsetzung kategorisch ab.

Russland mischt sich ein

Erst am Sonntag und Montag hatte Antony Blinken als erster US-Außenminister seit fünf Jahren China besucht. Der Politiker hatte versucht, die angespannten Beziehungen zwischen den beiden Ländern zumindest etwas zu reparieren. Während seines Aufenthalts hatte Blinken unter anderem Xi getroffen, was ursprünglich nicht vorgesehen war.

Trotz der Differenzen signalisierten beide Politiker anschließend Zuversicht auf ein besseres Verhältnis. Auch wenn Chinas Spitzendiplomat Wang Yi zuvor konstatiert hatte, dass sich die Beziehungen an einem Tiefpunkt befänden. Blinkens Reise war eigentlich schon für Februar geplant gewesen, wurde aber wegen der Ballon-Affäre und diverser anderer Konflikte zwischen den Weltmächten verschoben.

Auch die russische Führung, die im Zuge ihres Kriegs in der Ukraine den Schulterschluss mit China sucht, kommentierte Bidens Äußerungen. Bidens Diktator-Referenz zeige einmal mehr, wie „inkonsistent, widersprüchlich und unberechenbar“ die amerikanische Außenpolitik sei, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow in Moskau. „Wir haben unsere eigenen schlechten Beziehungen zu den Vereinigten Staaten von Amerika und unsere sehr guten Beziehungen zur Volksrepublik China.“

„Das ist sehr peinlich für Diktatoren“ – Joe Biden verärgert China

Wörtlich hatte Biden in Kalifornien gesagt: „Macht euch keine Sorgen wegen China. Also, ihr könnt euch Sorgen machen, aber gleichzeitig braucht ihr euch keine Sorgen machen. China hat echte wirtschaftliche Schwierigkeiten. Und der Grund, warum Xi Jinping sehr verärgert war, ist: Als ich den Ballon abgeschossen habe, wusste er nicht, wo der Ballon ist. Das war immer sehr peinlich für Diktatoren, wenn sie nicht wissen, was passiert ist“, erklärte der Präsident.

Biden räumte bei dem Auftritt ein, dass er nicht von einer schnellen Erholung des amerikanisch-chinesischen Verhältnisse ausgehe. Der Präsident sagte über Xi: „Das Wichtigste ist, dass er jetzt in einer Situation ist, in der er wieder eine Beziehung haben möchte“.

Außenminister Antony Blinken habe in Peking „gute Arbeit geleistet“, aber „es wird Zeit brauchen“, so der Präsident. Ein Ziel der Blinken-Reise war es, ein persönliches Treffen von Biden und Xi im Herbst vorzubereiten.

Biden sieht angespanntes Verhältnis zu Xi

Ob es tatsächlich dazu kommt, ist offen. Laut Biden ist das Verhältnis zu Xi nicht das beste. Xi habe ihn am Telefon davon abbringen wollen, die Quad zu gründen, ein strategisches Bündnis zwischen den USA, Indien, Australien und Japan.

>> Lesen Sie hier: EU stellt Anti-China-Pläne vor

Die Welt verändere sich, betonte Biden – und zwar nicht zum Vorteil Chinas. „Als Kind aus der Zeit des Vietnamkriegs hätte ich nie gedacht, dass Kambodscha, Vietnam und Laos eine enge Beziehung zu den USA anstreben.“

Die strategische Ausrichtung im südchinesischen Meer ist ein zentraler Streitpunkt zwischen den USA und China. Biden versucht, seine Bündnisse mit chinesischen Nachbarn zu vertiefen. An diesem Donnerstag ist Indiens Premier Narendra Modi im Weißen Haus zu Gast.

Biden hat jüngst seine Kampagne für seine Wiederwahl im November 2024 eingeläutet. Auf Spendenveranstaltungen sammelt er Geld für den Wahlkampf. Doch öffentliche Auftritte des Präsidenten sind nicht ohne Risiko: Der 80-jährige Demokrat, der sich als junger Mann das Stottern abtrainierte, verwechselt gelegentlich Namen und Orte.

Für sein manchmal lockeres Mundwerk ist er berüchtigt und auch für Patzer in Live-Reden. Kürzlich sagte er bei einem Auftritt: „Gott schütze die Queen“. Unklar blieb, worauf er sich dabei bezog

Mehr: Verfassungsschutz warnt deutlich wie nie vor Spionage