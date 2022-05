Streit mit Brüssel Hoffnung auf EU-Fördermilliarden: Warum Polen den Rechtsstaat nun doch nicht abschaffen will

Wien Monatelang hatten sich Polen und die EU gestritten. Es ging um eine Justizreform, es ging um demokratische Werte, es ging um EU-Fördergelder. Und schließlich war das Zerwürfnis so groß, dass Pessimisten den erneuten Austritt eines großen Mitgliedslandes nahen sahen.

Jetzt die vorläufige Wende: Polens Unterhaus stimmte der Abschaffung der Disziplinarkammer am Obersten Gericht zu – und erfüllt so eine der Brüsseler Forderungen. Diese eigentlich geplante Disziplinarkammer, die nach Ansicht vieler Europäer die Unabhängigkeit der polnischen Justiz quasi beendet hätte, soll durch eine neue „Kammer für berufliche Verantwortung“ ersetzt werden.

Präsident Andrzej Duda und die Regierung in Warschau hoffen, so den wichtigsten Streitpunkt im Konflikt mit der EU um die Justizreformen aus dem Weg geräumt zu haben. Vor allem aber hofft Duda, Zugang zu jenen 36 Milliarden Euro an Zuschüssen und Krediten aus dem Corona-Aufbaufonds zu erhalten, die Brüssel wegen des Streits blockiert hat.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte die Abschaffung der Disziplinarkammer, die Reform des Disziplinierungsverfahrens für Richter und die Wiedereinstellung unrechtmäßig entlassener Juristen zur Bedingung für eine Freigabe der Gelder erklärt. Die von Duda eingereichte und durch die beiden Regierungsparteien Recht und Gerechtigkeit (PiS) sowie Solidarisches Polen (SP) im Sejm mit 231 zu 208 Stimmen verabschiedete Vorlage kommt den Forderungen nun in Teilen nach.

Politisch entscheidend ist für Warschau allerdings, ob die EU-Kommission das Gesetz als ausreichend bewertet, um die blockierten Milliarden aus dem Corona-Aufbaufonds freizugeben. Polen müsste dann zudem nicht länger täglich eine Million Euro Bußgeld wegen des nicht umgesetzten EuGH-Urteils gegen die Disziplinarkammer zahlen.

Die Regierung benötigt diese Gelder wegen des Ukrainekriegs, der Inflation und der im kommenden Jahr anstehenden Parlamentswahlen dringender denn je. Aber auch in Brüssel scheint die Kompromissbereitschaft gewachsen zu sein.

Die EU-Kommission hat noch nicht auf die Abstimmung am Donnerstag reagiert. Polnische Medien berichten allerdings unter Berufung auf Regierungskreise und Gesprächspartner in Brüssel übereinstimmend, dass von der Leyen bei ihrem Besuch in Warschau am nächsten Donnerstag verkünden werde, den polnischen Corona-Wiederaufbauplan unter gewissen Bedingungen anzunehmen.

Laut diesen Informationen haben sich die beiden Parteien auf die Festschreibung von „Meilensteinen“ geeinigt: Die erste Tranche wird demnach im September auf Grundlage weiterer Anpassungen der Justizreform durch Warschau ausgezahlt. Diese würden jeweils durch Vertreter aller 27 EU-Mitglieder geprüft, die zwar kein Veto einlegen, aber eine Debatte an einem EU-Gipfel fordern können.

Damit stünde ein pragmatischer Ansatz zur Entschärfung der Krise bereit, die seit sieben Jahren für Spannungen sorgt. Eine endgültige Lösung ist er aber nicht.

So hat die innenpolitische Schwäche der PiS und ihre Abhängigkeit von Justizminister Ziobro zu monatelangen Verzögerungen geführt. Jedes weitere Zugeständnis an Brüssel dürfte erneut zu einer Zerreißprobe in der Koalition werden. Von der Leyen wiederum sieht sich dem Vorwurf ausgesetzt, die Rechtsstaatlichkeit in der EU dem geopolitischen Pragmatismus zu opfern.

„Kompromisse zu Hause, Kompromisse im Ausland“

Dudas Vorlage sieht vor, dass die Mitglieder der neuen Kammer am Obersten Gericht zukünftig durch den Präsidenten bestimmt werden. Die Kammer soll entscheiden, ob wegen Disziplinarverfahren suspendierte Magistrate wieder eingestellt werden. Dies betrifft 474 Anwälte und Richterinnen in ganz Polen. Manche von ihnen waren beschuldigt worden, gegen die Verfassung verstoßen zu haben, indem sie sich an europäische Gerichte wendeten und so angeblich den Vorrang des nationalen Rechts über europäisches infrage stellten.

Grund für den Konflikt innerhalb des polnischen Rechtssystems ist die als Folge der Justizreformen faktisch zweigeteilte Judikative Polens. So wurden seit 2015 Hunderte neue Richter durch Institutionen ernannt, die der Europäische Gerichtshof (EuGH) für politisiert und unrechtmäßig hält. Die wichtigste von ihnen, der Landesjustizrat, wird durch Dudas Vorlage nicht angetastet. Kritiker und die Opposition, die geschlossen gegen das Gesetz stimmte, bezweifeln daher, dass sich am Grundproblem viel ändern wird.

Der Kabinettschef des Präsidenten fasste das Resultat der Abstimmung vom Donnerstag als „Kompromisse zu Hause, Kompromisse im Ausland“ zusammen. Die PiS bleibt auf die Unterstützung der radikalen Kleinpartei SP des umstrittenen Justizministers Zbigniew Ziobros angewiesen, da sie ohne sie ihre hauchdünne Mehrheit verlöre.

Im nächsten Schritt muss das Gesetz durch den von der Opposition kontrollierten Senat. Sollte es dort scheitern, geht es zur Endabstimmung zurück in den Sejm. Die Regierungspartei braucht daher ihren Juniorpartner, um die Änderungen durchzusetzen.

