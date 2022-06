Streit um Kaliningrad-Transit Cyberangriffe in Litauen: Prorussische Hacker sprechen von „Vergeltungsmaßnahme“

Transparent in Vilnius

Nach Einschätzungen des litauischen Nationalen Zentrums für Cybersicherheit ist es sehr wahrscheinlich, dass die Angriffe in den kommenden Tagen fortgesetzt werden.

Riga Ein Cyberangriff hat in Litauen Websites von Behörden und privaten Unternehmen lahmgelegt. Laut dem litauischen Verteidigungsministerium richtet sich die sogenannte DDoS-Attacke gegen ein nationales Datennetz. Die prorussische Hackergruppe Killnet bestätigte der Nachrichtenagentur Reuters den Angriff.

Bei DDoS-Attacken überlasten Kriminelle mit Millionen Zugriffen innerhalb kürzester Zeit die IT-Infrastrukturen bestimmter Anbieter. Diese sind dann für Nutzerinnen und Nutzer nicht mehr erreichbar. Dem litauischen Ministerium zufolge waren die Internetseiten der Steuer- und der Migrationsbehörde mehrere Stunden lang nicht erreichbar. Derzeit sei unter anderem auch die Website des Flughafens der Hauptstadt Vilnius nicht aufrufbar.

Die Aktion sei eine Vergeltungsmaßnahme für den Streit mit Litauen über das Transitverbot für bestimmte Waren in die russische Exklave Kaliningrad, teilte Killnet mit. Litauen hatte vor rund einer Woche den Bahntransit nach Kaliningrad verboten, wenn die transportierten Waren auf den Sanktionslisten der westlichen Staaten stehen. Daraufhin drohte die Regierung in Moskau dem baltischen Staat mit schweren Folgen, sollte Litauen die Beschränkungen nicht wieder aufheben.

Moskau werde auf solche „feindlichen Handlungen“ mit Gegenmaßnahmen antworten, sagte der russische Sicherheitsratschef Nikolai Patruschew am vergangenen Dienstag laut der Agentur Interfax bei einem Besuch in Kaliningrad. „Deren Folgen werden schwere negative Auswirkungen auf die Bevölkerung Litauens haben.“

Nach Einschätzungen des litauischen Nationalen Zentrums für Cybersicherheit (National Cyber ​​​​Security Center, NKSC) ist es sehr wahrscheinlich, dass die Angriffe in den kommenden Tagen fortgesetzt werden. Besonders gefährdet seien die Bereiche Verkehr, Energie und Finanzen.

Behörde ruft zu Sicherheitsvorkehrungen auf

Die schwersten Angriffe seien mittlerweile zwar bewältigt, wie das NKSC mitteilte. Dennoch ruft die Behörde alle Verantwortlichen staatlicher und kommunaler Institutionen sowie privater Unternehmen und Medien auf, zusätzliche Cybersicherheitsvorkehrungen zu treffen.

Schon am vergangenen Donnerstag hatte das NKSC eine erhöhte Anzahl an DDoS-Attacken festgestellt. Die staatliche litauische Eisenbahn gab daraufhin an, von Cyberangriffen getroffen worden zu sein.

Die prorussische Hackergruppe Killnet ist bekannt für diese Art von Attacken. Im Mai bekannte sie sich auch zu Cyberangriffen auf deutsche Behörden und Politiker. Dabei versuchte die Gruppe, die Internetseiten deutscher Behörden unerreichbar zu machen, was unter anderem bei einigen Seiten des Verteidigungsministeriums gelang.

