Mit ihrem Beschluss, die Ölförderung zu drosseln, verärgern die Opec-Staaten die USA. Es droht ein massives Zerwürfnis zwischen Riad und Washington.

Der US-Präsident hatte angekündigt, die Beziehungen zu Saudi-Arabien überdenken zu wollen. (Foto: VIA REUTERS) Joe Biden und Mohammed bin Salman

Frankfurt, Berlin, New York Erst im Juli hatten US-Präsident Joe Biden und Kronprinz Mohammed bin Salman ihrer Erzfeindschaft abgeschworen und eine neue Ära der Zusammenarbeit eingeläutet. Jetzt herrscht in den USA massive Verärgerung über Saudi-Arabien. Weil die Opec-Länder weniger Öl fördern wollen, drohen die USA mit harten Konsequenzen. Biden will die Beziehungen zu dem führenden Opec-Land grundsätzlich „überdenken“ und droht Konsequenzen an. Nun müsse der Kongress darüber debattieren, wie die Vereinigten Staaten darauf reagieren.

Damit sind die Beziehungen zwischen den USA und Saudi-Arabien an einem neuen Tiefpunkt angelangt. Grund ist die Entscheidung der Opec plus, ab November täglich zwei Millionen Barrel (je 159 Liter) weniger Öl zu fördern. Saudi-Arabien und Russland gelten als die führenden Kräfte in dem Ölverbund.

