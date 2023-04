Die chinesische Marine hält nach dem US-Besuch von Taiwans Präsident ein großangelegtes Manöver ab. Experten sehen darin aber keine neue Eskalationsstufe.

China hält ein mehrtägiges Manöver in der Nähe Taiwans ab und übt dabei auch die Abriegelung der Insel. (Foto: Reuters) Chinesisches Kriegsschiff hält Schießübungen ab

Tokio China hat bei seinem Militärmanöver rund um Taiwan die Blockade der Insel durch Schiffe und Flugzeuge geübt. Am dritten und laut Plan letzten Tag der Übung seien mehrere Kampfflugzeuge in der Straße von Taiwan im Einsatz gewesen, berichteten staatliche chinesische Medien am Montag. China beansprucht Taiwan als Teil des eigenen Staatsgebiets.

Auch nordwestlich und südwestlich sowie in den Gewässern östlich von Taiwan habe es Militärübungen gegeben. Der Flugzeugträger „Shandong“ sei ebenfalls beteiligt gewesen, teilte das chinesische Militär mit. Nach Angaben der japanischen Regierung hat sich die „Shandong“ in Gewässern vor den Okinawa-Inseln im Süden Japans aufgehalten. Auf Okinawa, der größten dieser Inseln, liegt ein wichtiger Stützpunkt der US-Luftwaffe.

