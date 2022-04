Streitkräfte Sturmgewehre und Selfies: Wieso zehntausende Frauen im Ukraine-Krieg kämpfen

Zehntausende Frauen kämpfen in der Ukraine – an der Waffe und an ihren Smartphones. Anders als Männer könnten sie das Land verlassen. Was treibt sie an?

Berlin Mal posiert sie vor einem Sonnenuntergang, dann wieder im Wald. Sitzt im Schneidersitz zwischen Büschen oder lächelt auf Selfies in die Kamera. Manchmal postet sie kurze Sinnsprüche auf Englisch unter ihre Bilder, oft begleitet von blauen und gelben Herzen oder der ukrainischen Landesflagge. Ihre Beträge seien ein „Tagebuch ihrer Erinnerungen", heißt es in ihrer Profilbeschreibung. Eigentlich ist also nichts ungewöhnlich an Yuliyas Instagram-Account. Außer, dass sie auf den meisten Fotos eine Uniform der ukrainischen Armee trägt und eine Waffe in der Hand hält. Yuliya ist 20 Jahre alt und kommt aus Iwano-Frankiwsk, einer etwa 130 Kilometer südlich von Lwiw gelegenen Großstadt. Vor acht Monaten sei sie dem Militär beigetreten, sagt sie, wurde dort zur Kampfsanitäterin ausgebildet.