Die chinesische Marine hat bei ihrem Manöver offenbar mehr Gerät als je zuvor nahe Taiwan eingesetzt.

Chinesisches Propaganda in Peking

Tokio, Peking China hat bei seinem Militärmanöver rund um Taiwan die Blockade der Insel durch Schiffe und Flugzeuge geübt. Am dritten und letzten Tag der Übung sei eine Rekordzahl von Kampfflugzeugen und Kriegsschiffen nahe der Insel beobachtet worden, wie das Verteidigungsministerium Taiwans berichtete.

In den 24 Stunden bis Dienstagmorgen seien 91 Flugzeuge und zwölf Kriegsschiffe gesichtet worden. 54 Flugzeuge hätten die früher respektierte Mittellinie in der Meerenge der Taiwanstraße überquert und seien in die taiwanische Luftüberwachungszone (ADIZ) eingedrungen.

China beansprucht Taiwan als Teil des eigenen Staatsgebiets. „Die Truppen in diesem Gebiet sind ständig kampfbereit und können jederzeit kämpfen, um jedwedes Streben nach Unabhängigkeit Taiwans und Einmischung von außen entschlossen niederzuschmettern“, erklärte das Kommando Ost der chinesischen Armee, das das Ostchinesische Meer und die Straße von Taiwan überwacht.

