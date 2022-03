 Stromausfälle in Tokio: Starkes Erdbeben erschüttert Fukushima – Tsunami-Warnung

Ob es in der Atomruine Schäden gibt, ist bislang nicht bekannt. Nach Angaben der japanischen Meteorologiebehörde ereignete sich das Beben in einer Tiefe von 60 Kilometern unter dem Meer.

Fukushima Vor dem Nordosten Japans hat sich am späten Mittwochabend (Ortszeit) ein schweres Erdbeben ereignet. Der Sender NHK gab die Stärke zunächst mit 7,3 an. Nach Angaben der japanischen Meteorologiebehörde ereignete sich das Beben in einer Tiefe von 60 Kilometern unter dem Meer.

Besonders betroffen ist Fukushima. Japans Meteorologische Behörde gab eine Warnung vor einem Tsunami für die Präfekturen Fukushima und Miyagi aus.

Ob es in der Atomruine in Fukushima Schäden gibt, ist bislang nicht bekannt. Auch verlautete zunächst nichts über mögliche Verletzte. Die Region ist Teil der Gegend im Norden Japans, die im Jahr 2011 von einem tödlichen Beben der Stärke 9,0 und einem Tsunami verwüstet wurde, der auch eine Nuklearkatastrophe auslöste.

Das starke und lang anhaltende Beben war auch in Tokio zu spüren. Einem Reporter der Nachrichtenagentur Reuters zufolge fiel der Strom in Teilen der Hauptstadt aus.

