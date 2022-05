Studie Wenig Vorbilder, viele Vorurteile: Das sind die Probleme von Migranten in der Start-up-Welt

Es fehlt vor allem an Kapital und Netzwerken. Quelle: Mars Sector-6 on Unsplash

„Schwarze Haare, schwarze Zukunft“ – Anahita Thoms, Partnerin der Anwaltskanzlei Baker McKenzie, wird in einem LinkedIn-Post Anfang Mai ungewöhnlich persönlich. Sie erzählt, dass dieser Spruch auf der Schule ihres Bruders, auf einem humanistischen Gymnasium in Düsseldorf, gefallen sei und sie bis heute beschäftige.

Auch Thoms selbst, Tochter persischer Einwanderer, die in der Juristinnenwelt eine steile Karriere hingelegt hat, berichtet von Diskriminierung. In einer Prüfung sei sie gefragt worden: „Ist dein Vater Teppichverkäufer?“

Thoms Beitrag stößt online auf viel Resonanz und ermutigt andere Nutzerinnen und Nutzer, ihre Geschichten zu erzählen. Die Juristin, die auch Beirätin des Vereins „Startup Teens“ ist, wirft mit ihrem Beitrag eine Frage auf: Wie sehr ist die Businesswelt noch von Vorurteilen geprägt?

Der „Migrant Founders Monitor“ des Start-up-Verbands wirft nun ein statistisches Licht auf die Erfahrungen von Menschen mit Migrationshintergrund, die sich in diese Welt hineinwagen wollen und ein Unternehmen gegründet haben. Die Zahlen zeigen, dass fehlender Zugang zu Kapital und Netzwerken, aber auch rassistische Erfahrungen unter den Gründerinnen und Gründern immer noch weitverbreitet sind.

Die Studie beruht auf einer Sonderauswertung des „Deutschen Startup-Monitors“, den der Start-up-Verband alljährlich veröffentlicht. Unter den über 2000 Teilnehmenden der Befragung sind 394 Start-ups, deren Gründer einen Migrationshintergrund aufweisen.

Davon sind 59 Prozent selbst im Ausland geboren, 41 Prozent stammen von Eltern ab, die nach Deutschland zugewandert sind. Die Auswertungen des Migrant Founders Monitor beziehen sich allerdings vor allem auf Migranten der sogenannten „ersten Generation“.

Europa ist ein Talentmagnet

Die meisten der Befragten stammen aus Osteuropa (23 Prozent), gefolgt vom südlichen Asien (14 Prozent) und Westeuropa (zwölf Prozent). Tamaz Georgadze, Gründer und CEO des Fintechs Raisin, der in der Sowjetunion geboren ist, berichtet über eine „unglaubliche Anziehungskraft“ Europas durch offene Grenzen und Freiheit.

Doch neben den Vorteilen des europäischen und deutschen Wirtschaftsraums stoßen die migrantischen Gründer auch auf viele Hindernisse. Der Zugang zum Kapital beispielsweise ist für diejenigen, die nicht in Deutschland geboren sind, nachweislich schwieriger, wie die Auswertung des Start-up-Verbands zeigt. Private Geldquellen wie Wagniskapital oder einzelne „Business-Angels“ sind migrantischen Start-ups weniger zugänglich, aber auch bei staatlichen Fördermitteln besteht weiterhin ein großes Defizit.

Das liegt wohl auch daran, dass die bürokratischen Hürden vor und nach der Unternehmensgründung so hoch sind, dass sie gerade für ausländische Gründerinnen und Gründer oft ein großes Hindernis darstellen.

Neben komplexen bürokratischen Abläufen, die nur schwer zu durchschauen sind, ist laut Migrant Founders Monitor auch die sprachliche Barriere im Kontakt mit öffentlichen Ämtern ein Problem. Die Verkehrssprache ist in den meisten Fällen Deutsch – ein Problem für Menschen mit einer anderen Muttersprache.

„Vor allem sprachliche Barrieren bei bürokratischen Aufgaben führen oft zu Missverständnissen mit schwerwiegenden Folgen“, berichtet Ana Álvarez, Gründerin des Start-ups Migrapreneur.

Das größte Problem für migrantisch geprägte Start-ups sind allerdings fehlende Netzwerke in die Businesswelt. Gülsah Wilke, Enkelin türkischer Einwanderer und Chief Operating Officer beim Gesundheits-Start-up Ada Health, nennt den Mangel an Kontakten und Vorbildern „eine zentrale Herausforderung“. Oft fehle es an Orientierung, um sich in der deutschen Wirtschaftswelt zurechtzufinden.

Befragte sagen, dass Deutschland ein Rassismusproblem hat

Sie hat deshalb gemeinsam mit anderen Migrantenkindern ein Netzwerk mit dem Namen „two hearts“ gegründet, das Mentorinnen und Mentoren an junge Menschen mit Einwanderungsgeschichte vermittelt, die in der Tech-Welt durchstarten wollen.

Ein weiteres großes Problem scheinen auch rassistische Vorurteile bei Behörden, Banken, aber auch Investoren zu sein. Ähnlich wie Anahita Thoms, bei der von ihrer Haarfarbe auf den Beruf ihres Vaters geschlossen wurde, berichten auch die Befragten des Migrant Founders Monitor von rassistischen Erfahrungen.

Ergebnisse, die sich auch im neuen Rassismusmonitor der Bundesregierung wiederfinden. Laut der aktuellen Umfrage schätzen 90 Prozent der Befragten, dass Deutschland ein Rassismusproblem hat. Knapp jeder fünfte (22 Prozent) gibt an, selbst schon einmal von Rassismus betroffen gewesen zu sein.

Dabei steckt in der Zuwanderung eigentlich großes Potenzial für Start-ups, wie ein Blick in die USA zeigt. Mehr als die Hälfte der Start-ups, die 2018 dort mit über einer Milliarde Dollar bewertet wurden, sind von Menschen mit Migrationsgeschichte gegründet worden.

Das sieht Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) auch für Deutschland: „Gründerinnen und Gründer mit Migrationshintergrund sind ein essenzieller Teil des deutschen Start-up-Ökosystems“, schreibt die Ministerin im Migrant Founders Monitor. Die Ministerin verspricht deshalb „exzellente Bildungschancen und Vernetzungsmöglichkeiten“, um das Potenzial in Zukunft voll ausschöpfen zu können.

