Studie Wie Peking mit massiven Rettungskrediten die internationale Finanzarchitektur verändert

Immer mehr Länder der Seidenstraßeninitiative können ihre Schulden nicht fristgerecht bezahlen. China vergibt deshalb einer Studie nach massenhaft Notkredite.

Mittlerweile sind 60 Prozent aller chinesischen Auslandskredite von einem Zahlungsausfall bedroht. (Foto: Reuters) Chinesische Zentralbank (PBOC) in Peking

Berlin Die Zahlen sind gewaltig: China hat seit dem Jahr 2010 Rettungskredite von insgesamt 240 Milliarden US-Dollar an mehr als 20 Länder vergeben, die ihre Schulden bei der Volksrepublik nicht mehr fristgerecht bedienen konnten, darunter die Türkei und Argentinien. Das entspreche mehr als 20 Prozent der gesamten Kredite, die der Internationale Währungsfonds in den letzten zehn Jahren verteilt habe, heißt es in einer Studie, die das Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) am Dienstag veröffentlicht und dem Handelsblatt vorab vorlag.