Subventionen EU droht China mit Zöllen auf E-Autos

Straßburg Die EU will gegen billige chinesische Elektroautos vorgehen. Sie habe ihre Behörde angewiesen, eine Untersuchung wegen marktverzerrender Subventionen zu starten, sagte EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen am Mittwoch bei ihrer Rede zur Lage Europas im Europäischen Parlament.

Die EU sei am wirtschaftlichen Austausch mit China interessiert, zugleich aber entschlossen, sich gegen unfaire Handelspraktiken zu verteidigen. Die EU dürfe nicht zulassen, dass ihre Unternehmen von Wettbewerbern unterboten werden.

Von der Leyen erinnerte an das Schicksal der europäischen Solarindustrie, die vor zehn Jahren von hochsubventionierten chinesischen Wettbewerbern aus dem Markt gedrängt wurde. Das dürfe der EU nicht noch einmal passieren. Am Ende der Untersuchung könnten etwa Zölle auf importierte E-Autos stehen, mit denen die chinesischen Subventionen ausgeglichen werden könnten.

„Die globalen Märkte werden jetzt mit billigeren chinesischen Elektroautos überschwemmt“, sagte die Kommissionschefin. „Und ihr Preis wird durch enorme staatliche Subventionen künstlich niedrig gehalten. Das verzerrt unseren Markt.“ Europa sei offen für Wettbewerb, aber nicht für einen „Wettlauf nach unten“.

In den vergangenen Tagen hatte vor allem die französische Regierung bei der Kommission darauf gedrungen, neue Handelsinstrumente zum Schutz der europäischen Autoindustrie zu nutzen.

Deutsche Hersteller fürchten Handelskrieg

Deutschland, dessen Autohersteller durch die wachsende chinesische Konkurrenz besonders herausgefordert sind, ist zurückhaltender: Unternehmen wie BMW, Mercedes und VW sind stark vom chinesischen Markt abhängig und fürchten sich vor einem Handelskrieg.

Der europäische Autoverband ACEA lobte das Vorgehen der Kommission. Die Ankündigung sende das „positive Signal“, dass sich die EU „mit den Wettbewerbsverzerrungen in unserem Sektor befasst“, sagte Sigrid de Vries, Generaldirektorin des ACEA. Der deutsche Branchenverband VDA mahnte hingegen: „Mögliche Gegenreaktionen aus China müssen ebenfalls berücksichtigt werden.“

Die chinesische Staatsführung hat den Aufbau der Industrie zwischen 2016 und 2022 mit rund 57 Milliarden Dollar unterstützt, schätzt die US-Beratungsgesellschaft Alix. Damit will Peking erreichen, was mit Verbrennern nie gelungen ist: heimische Hersteller zu Weltmarktführern zu machen.

Inzwischen stammen rund 60 Prozent aller Fahrzeuge mit Elektroantrieb weltweit von chinesischen Autobauern. Im vergangenen Jahr wurden in der Volkrepublik Branchenangaben zufolge rund sechs Millionen so genannter New Energy Vehicles (NEVs), also Fahrzeuge mit Elektro- oder Hybridantrieb produziert.

Die hohe staatliche Förderung hat auch dafür gesorgt, dass hunderte neuer Anbieter auf den Markt gekommen sind, um Subventionen abzugreifen. Dadurch sind enorme Überkapazitäten entstanden. Seit 2017 versucht Peking diese zu bekämpfen.

Inzwischen unterstützt der Staat die Industrie vor allem in Form von Steuererleichterungen für Konsumenten beim Kauf von E-Autos. Diese gelten jedoch für alle Fabrikate. Ursprünglich war geplant den Steuervorteil auslaufen zu lassen. Aufgrund der wachsenden wirtschaftlichen Probleme Chinas infolge der Corona-Restriktionen wurde sie jedoch zuletzt verlängert.

Der Wettbewerb auf dem größten Automarkt der Welt hat sich deshalb weiter verschärft. Viele der chinesischen E-Autobauer sind bislang nicht profitabel oder erzielen nur sehr geringe Margen.

Ende vergangenen Jahres zettelte Tesla einen Preiswettbewerb an, der den Druck weiter erhöht. Der US-Autobauer ist in China sehr erfolgreich.

Harter Wettbewerb: Chinas Autobauer setzen auf Exporte

Aufgrund des harten Konkurrenzkampfs auf dem Heimatmarkt, setzen Chinas E-Autobauer zunehmend auf den Export – in jüngster Zeit verstärkt auch nach Europa. Sichtbar war dies zuletzt auf der Automesse IAA in München, auf der sich zahlreiche chinesische Autobauer präsentierten.

Die IAA habe ohne Frage gezeigt, dass Chinas Autobauer „auf dem Weg nach Europa sind“, betont Tu Le, Gründer des Beratungsunternehmens Sino Auto Insights. Die Anzahl der vertretenen Unternehmen und die Präsenz ihrer Geschäftsführer zeige, „dass sie hier eine enorme Wachstumschance sehen“.

Dem Branchenverband China Passenger Car Association (CPCA) wurden in der ersten Jahreshälfte mehr als 350.000 Fahrzeuge mit Elektroantrieb in neun europäische Länder exportiert, mehr als im gesamten Vorjahr. Knapp 40 Prozent der Exporte entfielen allerdings auf Modelle des US-Autobauers Tesla, der in China produziert.

Wann und wie die Staatsführung auf die Ankündigung aus Brüssel reagiert, ist völlig offen. Aufgrund der besonderen Bedeutung der Autoindustrie für die chinesische Regierung wird in Brüssel fest mit einer Antwort gerechnet. Rechtsstaatliche Prozesse schränkten die Regierung in Peking bei Vergeltungsmaßnahmen nicht ein. Europäische Unternehmen seien im autoritären System der Volksrepublik praktisch rechtlos, sagen EU-Diplomaten.

Grundsätzlich kommt den Europäern allerdings zugute, dass die chinesische Führung nichts so sehr fürchtet, wie eine Allianz zwischen den USA und der EU. An einem Handelskrieg mit den Europäern ist daher auch China nicht interessiert.

Von der Leyen betonte, es sei unabdingbar, mit China im Dialog zu bleiben. Es gebe weiter Themen, bei denen man zusammenarbeiten müsse. Sie werde bei einem geplanten EU-China-Gipfel in diesem Jahr dafür eintreten, ökonomische Risiken zu reduzieren, sich aber nicht abkoppeln. Derisking statt Decoupling – das ist von der Leyens Ansatz in der Chinapolitik.

Eigentlich ist die Rede zur Lage Europas der Versuch, etwas Glanz in den biederen Politikbetrieb der EU zu bringen. Vorbild ist die „State of the Union“, die der US-Präsident einmal im Jahr in Washington hält.

Von der Leyen sprach mehr als eine Stunde – über den Klimawandel, den Green Deal, den Ukrainekrieg, Gleichberechtigung und Künstliche Intelligenz. Aber ihrer Ankündigung zu China dominierte alle anderen Themen.

EU-Handelskommissar Valdis Dombrovskis kündigte an, schon kommende Woche nach China zu reisen, um über „Herausforderungen und Chancen“ zu sprechen. Die EU wolle die Kommunikationskanäle offenhalten.

