Subventionen Fast überall teurer: Deutschlands Sonderweg bei Dienstwagen – Diese fünf Hebel nutzen andere Regierungen

Viele europäische Unternehmen müssen auf ihre Dienstwagen Tausende Euro an Steuern zahlen, die der Staat in Deutschland gar nicht erhebt. Eine Chance für mehr Klimaschutz?

Auf Straßen im europäischen Ausland sind dortige Dienstwagenbesitzer deutlich teurer unterwegs. (Foto: Moment/Getty Images) London

Brüssel Dienstwagen lohnen sich steuerlich in Deutschland so sehr wie in kaum einem anderen vergleichbaren Land in Europa. Wenn die Autos auch privat genutzt werden dürfen, werden in Deutschland vergleichsweise geringe Steuern fällig. Das gilt besonders dann, wenn es sich um große, schwere Wagen handelt, die besonders schädlich für die Umwelt sind. Darüber hinaus helfen große Dienstwagen in Deutschland auch auf andere Weise beim Steuersparen.

Das ist das Ergebnis einer Erhebung, die die Umweltorganisation Transport & Environment (T&E) dem Handelsblatt zur Verfügung gestellt hat. Der Verein verglich dazu die Steuerregelungen der wirtschaftlich größten EU-Staaten und Großbritanniens miteinander und errechnete die steuerlichen Belastungen für vier typische Wagen.

Fünf Hebel haben die Regierungen demnach, um mit steuerlichen Anreizen dafür zu sorgen, dass Unternehmen umweltfreundlichere Fahrzeuge anschaffen.

Hebel eins: der geldwerte Vorteil

