Subventionsprogramm USA machen erste Zugeständnisse im Batterie-Streit – Scholz zu Gesprächen in Washington eingetroffen

Die US-Regierung zeigt sich vor Scholz’ Besuch kompromissbereit. Europäische Batteriehersteller könnten künftig vom IRA profitieren. Doch gibt es keine feste Zusage.

Die deutsche Industrie fordert vom Kanzler, ihre Bedenken gegen den IRA in Washington klar zu machen. (Foto: AP) Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD)

Brüssel, Berlin, Washington Es ist ein Blitzbesuch, ein reines „Arbeitstreffen“, heißt es aus dem Kanzleramt. Nur ein paar Stunden wird sich Olaf Scholz in Washington aufhalten, in der Nacht zu Freitag ist er dort eingetroffen. Ein Termin mit US-Präsident Joe Biden im Oval Office ist vorgesehen, viel mehr nicht.

Der Tross der Hauptstadtjournalisten, der den Kanzler normalerweise begleitet, bleibt in Berlin. Selbst Korrespondenten in den USA werden Scholz kaum zu Gesicht bekommen, eine Pressekonferenz ist nicht geplant.

Der Kanzler will keine große Inszenierung, für ihn zählen Ergebnisse – diese Botschaft will er senden. „Ein Jahr Zeitenwende heißt auch ein Jahr transatlantische Partnerschaft, die enger und vertrauensvoller ist denn je“, sagte Scholz am Donnerstag in seiner Regierungserklärung.