Subventionsstreit US-Präsident Biden und EU-Kommissionschefin von der Leyen planen Treffen am 10. März

Die Ankündigung des Weißen Hauses kommt am Tag vor dem Besuch von Bundeskanzler Scholz in Washington. Das US-Subventionspaket IRA hatte zuletzt für Verstimmungen gesorgt.

Europa und die USA streiten derzeit über Subventionen für Unternehmen. (Foto: AP) Ursula von der Leyen und Joe Biden

Washington Inmitten des Subventionsstreits wollen sich US-Präsident Joe Biden und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am 10. März in Washington treffen. Geplant seien Gespräche über eine amerikanisch-europäische Abstimmung im Kampf gegen die Klimakrise mithilfe von Investitionen in saubere Technologien, die auf sicheren Lieferketten basierten, teilte das US-Präsidialamt am Donnerstag mit.

Das milliardenschwere US-Subventionspaket IRA hatte die Europäer zuletzt verärgert. Mit dem Vorhaben wird unter anderem die Ansiedlung von Elektroauto- und Batteriezellfabriken in den USA gefördert. Das Programm hat ein Gesamtvolumen von 430 Milliarden Dollar.

In Europa hat das Sorgen vor einer Verlagerung von Fabriken geschürt. Vor rund drei Wochen hatte die EU auf einem Sondergipfel beschlossen, den Mitgliedstaaten künftig mehr „gezielte, zeitlich begrenzte und verhältnismäßige“ staatliche Subventionen für Unternehmen zu erlauben, um im Wettbewerb mit den USA um die Produktion umweltfreundlicher Technologien bestehen zu können. Detaillierte Beschlüsse sollen auf dem EU-Gipfel im März fallen.