Sudan Evakuierungsmissionen fast abgeschlossen – doch der Konflikt im Sudan steht erst am Anfang

Während viele ausländische Bürger ausgeflogen wurden, versuchen Sudanesen, über Land zu fliehen. Die Kämpfe drohen die demokratischen und wirtschaftlichen Fortschritte des Landes zu vernichten.

Seit mehr als einer Woche bekämpfen sich die sudanesische Armee und die paramilitärische Miliz RSF. (Foto: dpa) Khartum

Kapstadt Die Evakuierungsmissionen ausländischer Armeen aus dem Sudan sind fast abgeschlossen: Am Montagmorgen ist etwa eine dritte Bundeswehrmaschine mit etwa 100 deutschen Staatsbürgern und Angehörigen weiterer Nationen in Jordanien gelandet. Die ersten Evakuierten erreichten derweil am Montag Berlin. Seit Beginn des Einsatzes am Sonntag hat allein die Bundeswehr nach eigenen Angaben mehr als 300 Menschen aus der sudanesischen Hauptstadt Khartum in Sicherheit gebracht.

Die USA und Großbritannien haben ihre eigenen Evakuierungen bereits am frühen Sonntag erfolgreich abgeschlossen. Hubschrauber seien von der US-Militärbasis im nahe gelegenen Dschibuti in die Hauptstadt des Sudans geflogen, um das Botschaftspersonal zu evakuieren, sagte ein Vertreter des US-Militärs. Der Einsatz sei reibungslos verlaufen, hieß es. Auch bei der Bundeswehr hätten die Evakuierungen „gut funktioniert“, hieß es aus Kreisen der Einsatzführung.