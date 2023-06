Sudan Im Sudan nach Ablauf von Feuerpause wieder schwere Kämpfe

USA und Saudi-Arabien hatten in Dschidda mehrere Feuerpausen zwischen den Bürgerkriegsparteien vermittelt. Nun erwägen die Länder, ihre Bemühungen herunterzufahren.

Die Feuerpause war von der paramilitärischen Miliz Rapid Support Forces (RSF) und der Armee streckenweise nicht eingehalten worden. (Foto: via REUTERS) Khartum

Dubai In der sudanesischen Hauptstadt Khartum sind nach Ablauf einer dreitägigen Feuerpause an mehreren Stellen Kämpfe zwischen der Armee und RSF-Miliz ausgebrochen. Auch aus den an Khartum angrenzenden Städten Bahri und Omdurman wurden kurz vor dem Ende der Waffenruhe am Mittwoch um 06.00 Uhr Ortszeit Gefechte gemeldet.

Ohnehin war die Feuerpause von der paramilitärischen Miliz Rapid Support Forces (RSF) und der Armee streckenweise nicht eingehalten worden. Wie bei früheren Waffenruhen waren immer wieder begrenzte Kämpfe ausgebrochen.

Angesichts dieser Entwicklung erwägen die USA und Saudi-Arabien, ihre Bemühungen um eine Lösung des Konflikts herunterzufahren. Beide Staaten hatten in Dschidda mehrere Feuerpausen zwischen den Bürgerkriegsparteien vermittelt. Sie erklärten nun, dass sie am überlegen seien, ob weitere Dschidda-Verhandlungen vertagt werden sollten.

Augenzeugen berichteten am Mittwoch, dass am Morgen Kampfflugzeuge über Omdurman im Einsatz waren. Es sei auch Flugabwehrfeuer der RSF zu hören gewesen. Eine Artillerie-Stellung im Norden Omdurmans habe gegnerische Ziele beschossen. Im Süden Khartums sei es zu Gefechten von Bodentruppen gekommen. Am späten Dienstag machten beide Seiten die jeweils andere Seite für einen Großbrand im Hauptquartier des Geheimdienstes verantwortlich. Die Zentrale liegt in einem Militärkomplex im Zentrum Khartums, der seit Beginn des bewaffneten Konfliktes am 15. April umkämpft ist. Mittlerweile sind Teile der Hauptstadt verwüstet. In der im Westen gelegenen Region Darfur ist es zu schweren Übergriffen gegen die Bevölkerung gekommen. Bislang wurden über 2,5 Millionen Menschen zur Flucht gezwungen. Beobachter fürchten, der Konflikt könnte die ganze Region destabilisieren. Mehr: Kämpfe im Sudan halten an - Friedensbemühungen festgefahren