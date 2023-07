Südamerika Chiles Präsident: Wer ist Gabriel Boric?

Der junge Linkspolitiker für Lateinamerikas Vorzeigewirtschaft galt bei Amtsantritt als Schrecken der Wirtschaft. Doch nun regiert er mit moderater Hand. Für Europa könnte er zum Glücksfall werden.

Der linke Präsident Chiles regiert das Land moderat. Davon könnte Europa profitieren. (Foto: IMAGO/ZUMA Wire) Gabriel Boric

El Salvador Chilenen haben in Lateinamerika den Ruf, zuverlässig, ernsthaft und zielstrebig zu sein. Gabriel Boric, der 37-jährige Präsident Chiles, hat gerade beim Gipfel in Brüssel gezeigt, dass an diesem Klischee etwas dran sein muss.

Denn dort hatten sich bis Dienstag mehr als 50 Staatschefs der EU und Lateinamerikas zu ihrem ersten Gipfel nach acht Jahren versammelt. Das Treffen sollte eine Zeitenwende in den Beziehungen zwischen beiden Kontinenten einleiten. Intensiver wolle man künftig zusammenarbeiten, so der gute Vorsatz.

Doch dann hatten die Regierungsvertreter nichts vorbereitet, auf das sie sich hätten einigen können: Erwartet wurde vor allem, dass die südamerikanische Freihandelszone Mercosur mit der EU weiter vorankommen würde. Das Abkommen, so hatte es der brasilianische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva noch nach einem Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz Anfang des Jahres in Brasília verkündet, sei „auf der Zielgeraden“.