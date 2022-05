Südamerika Demokratie in Uruguay: Was das Land vom Rest des Kontinents unterscheidet

Der Präsident Uruguays ist in der Bevölkerung sehr beliebt.

Montevideo Direkt nach der Ankunft in Montevideo wird deutlich, dass man hier ein anderes Südamerika betritt: Im Flughafen gibt es kein Gedränge. Die Fahrt ins 20 Kilometer entfernte Stadtzentrum entlang der Atlantik-Küste verläuft ohne Stau. Im Vergleich zu dem chaotischen, verstopften São Paulo oder Buenos Aires kommt ein Gefühl wie in einem Kurort auf – trotz der 1,8 Millionen Menschen, die hier leben.

Anders als in den meisten Millionenstädten Südamerikas gibt es hier wenig glitzernde Büro- oder Wohntürme. In den Straßen fehlen die Luxusautos wie sonst in Südamerika, wo die Reichen ihren Wohlstand gern zur Schau zu stellen.

Tatsächlich gibt es in Uruguay nicht wie im restlichen Kontinent nur wenige Superreiche, sehr viele Arme und eine schmale Mittelschicht. Zwei Drittel der 3,6 Millionen Uruguayer zählen zur Mittelschicht. Es gibt kaum Menschen, die unter der Armutsgrenze leben. Die Arm-Reich-Gegensätze sind die geringsten in Lateinamerika. Das Pro-Kopf-Einkommen ist mit 17.000 Dollar im Jahr das höchste in der Region.

Dieser soziale und wirtschaftliche Erfolg ist erstaunlich für dieses kleine Land – halb so groß wie Deutschland, mit nur knapp der Hälfte der Einwohner der Schweiz. Schließlich hat das Land seine Spitzenstellung in der direkten Nachbarschaft von großen Staaten wie Brasilien und Argentinien erreicht.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Doch jetzt könnte Uruguay seine Sonderstellung noch weiter ausbauen: Die weltweite Energiewende und die geopolitischen Verschiebungen begünstigen das Land am Río de la Plata. Uruguay hat sein Stromsystem mit massiven Investitionen in Windparks in zehn Jahren bereits zu einem der nachhaltigsten weltweit verwandelt.

Uruguay produziert Großteil des Stroms nachhaltig

Insgesamt 97 Prozent seines Stroms produziert das Land heute nachhaltig, ohne Kohlendioxid freizusetzen. Somit könnte Uruguay auch zu einem strategisch wichtigen Lieferanten von grünem Wasserstoff werden, für dessen Herstellung Strom aus erneuerbaren Energiequellen nötig ist.

Uruguay bezieht einen Großteil seiner Energie aus erneuerbaren Quellen. (Foto: Reuters) Windkraftanlage

Der deutsche Wirtschaftsingenieur Aram Sander, der in Uruguay bereits Windparks aufgestellt und in Betrieb genommen hat, sagt: „Mit dem Ukrainekonflikt kommen mit der Frage nach der Versorgungssicherheit ganz neue Argumente auf den Tisch.“

Vertrauen ist eines davon. Es gebe kein Land in der Region, das so verlässlich seine Verträge erfülle wie Uruguay, sagt Sander, der für das deutsche Unternehmen Enertrag weltweit Wasserstoffprojekte anschiebt. Darüber hinaus würden Entwicklungsbanken Uruguay aufgrund seines guten Ratings gern Kredit geben. Sander ist sicher: „Uruguay könnte schnell einen relevanten Ersatz für russisches Erdgas liefern.“

Der Banker Thomas Lagemann aus Hamburg beobachtet ein weiteres Indiz für das Vertrauen, das Investoren Uruguay entgegenbringen. Family-Offices, also reiche Vermögensverwalter aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, zeigten ein wachsendes Interesse an dem Land.

Zudem kann die aktive Start-up-Szene im Land auf eine Basis von gut ausgebildeten Ingenieuren zurückgreifen. Das Land hat eine der weltweit höchsten Software-Exportquoten pro Einwohner. Die Zahlungsplattform dLocal aus Uruguay ist an der Wall Street heute rund zehn Milliarden Dollar wert.

Der Lieferdienst PedidosYa wurde inzwischen von Delivery Hero aus Deutschland übernommen. Mischa Groh, Geschäftsführer der Deutsch-Uruguayischen Industrie- und Handelskammer, zeigt sich optimistisch: „Uruguay könnte mit seiner fortgeschrittenen Digitalisierung das Estland Südamerikas sein.“

Deutsche Bahn startete Großprojekt

Uruguay lockt mittlerweile zahlreiche ausländische Unternehmen an. Die Deutsche Bahn startete dort gerade ihr größtes internationales Projekt: Gemeinsam mit zwei Partnern wird der Konzern dort über 25 Jahre eine 273 Kilometer lange Güterverkehrsstrecke betreiben. In anderen südamerikanischen Staaten scheuen Unternehmen wie die Deutsche Bahn die Risiken.

Der Präsident ging aus dem Referendum zu 135 Gesetzesartikeln als Sieger hervor. (Foto: imago images/UPI Photo) Luis Lacalle Pou

Auch südamerikanische Konzerne zieht die Stabilität nach Uruguay. In den vergangenen Jahren sind vor allem aus Argentinien zahlreiche Unternehmer in den Norden ausgewandert. So etwa Marcos Galperín, der Gründer von Mercado Libre, einer der erfolgreichsten Internetplattformen Lateinamerikas, die an der Wall Street rund 50 Milliarden Euro wert ist.

Venancio Trigo, Rechtsanwalt von der Wirtschaftskanzlei Gujer & Regules in Montevideo, berichtet, dass inzwischen auch die großen Supermarktketten aus Chile überlegen, ihre Zentralen nach Uruguay zu verlegen. In Chile verunsichere die Unternehmer der zunehmende Linkstrend in der Politik.

>>Lesen Sie hier: Chile: Warum ein junger Linkspolitiker für Lateinamerikas Vorzeigewirtschaft der richtige Präsident sein könnte

Warum diese Unsicherheit die Unternehmer in Uruguay nicht umtreibt, liegt neben dem sozialen Ausgleich vor allem am politischen Rahmen. Uruguay ist eine der stabilsten Demokratien weltweit. Auf dem Demokratie-Index des Economist Intelligence Unit (EIU) steht Uruguay auf Platz 13, zwei Plätze vor Deutschland – und das in Südamerika, einem Kontinent, für den die EIU schon länger einen stetigen Abbau der Demokratie verzeichnet.

Das Land verbessere als einer der wenigen Staaten weltweit seit mehr als 15 Jahren stetig seine Demokratie, lobt das EIU. Auf dem Korruptionsindex von Transparency steht Uruguay auf Rang 18 von 180 Ländern einsam an der Spitze in Lateinamerika, zwei Plätze vor Frankreich.

Land mit stabilem Parteiensystem

Der Politologe Sebastian Grundberger von der Konrad-Adenauer-Stiftung in Uruguay kann die Ergebnisse der Indexe bestätigen. Er sieht im Unterschied zum restlichen Lateinamerika in Uruguay einen hohen gesellschaftlichen Konsens und das stabilste Parteiensystem der Region mit stärkeren demokratischen Abwehrkräften als in den Nachbarländern. „Populisten haben hier keine Chancen“, sagt Grundberger.

Wie reibungslos die Politik in Uruguay funktioniert, ließ sich gerade Ende März bei einem Referendum beobachten. Dabei stimmten die Uruguayer darüber ab, ob 135 von insgesamt 476 Gesetzesartikeln ungültig werden sollten. Diese gehörten zu einem Gesetzespaket, das die Rechts-Mitte-Regierung des Präsidenten Luis Lacalle Pou kurz nach Antritt 2020 im Kongress verabschiedet hatte.

Kern des Pakets waren die Themen Sicherheit und Bildung, bei denen der Zentralstaat stärker durchgreifen will. Zudem soll die Macht der Gewerkschaften beschränkt sowie die Dominanz der staatlichen Monopole etwa bei der Telekom reduziert werden.

Dagegen hatte der einflussreiche uruguayische Gewerkschaftsdachverband mobilgemacht. Doch anders als in den Nachbarländern gab es im Vorfeld des Referendums keine wütenden Proteste oder gar gewalttätige Auseinandersetzungen.

Dass sich die Regierung dennoch durchsetzen konnte und die Gesetze gültig bleiben, lässt sich vor allem mit der Popularität des Präsidenten erklären. Der 48-jährige Jurist Lacalle Pou stammt aus einer politischen Familie, die seit Anfang des vergangenen Jahrhunderts Uruguays Politik prägt. Sein Vater war von 1990 bis 1995 Präsident.

Der Sohn stieg hingegen erst mit rund 30 Jahren in die Politik ein. Er hatte lange den Ruf eines surfenden Sonnyboys, dem es erst 2019 beim zweiten Anlauf gelang, mit einer knappen Mehrheit gewählt zu werden.

Vor allem sein besonnenes Pandemiemanagement hat den Präsidenten populär gemacht. Einen Lockdown gab es nie. Zeitweise verordneten die Behörden Homeschooling. Das Land verfügte dabei bereits über eine gute Breitbandversorgung und eine etablierte digitale Bildungsinfrastruktur. Uruguay war zudem schnell das Land mit den meisten geimpften Menschen in Lateinamerika nach Chile. Dass die Wirtschaft nach mehreren Stagnationsjahren wieder wächst, hilft Pou zusätzlich.

>> Lesen Sie hier: Vor einem Jahr Corona-Hölle, jetzt Impfweltmeister: Wie Südamerika die Wende geschafft hat

Der Ökonom Augustin Iturralde fordert nach dem gewonnenen Referendum vom Präsidenten, nun die Chance für Reformen zu nutzen. Der Direktor des Centro de Estudios para el Desarrollo, eines regierungsnahen, liberalen Wirtschaftsinstituts, ist beim Thema Wettbewerbsfähigkeit kritischer als die meisten Gesprächspartner.

Uruguay sei institutionell eine hochentwickelte Demokratie, sagte Iturralde. In der Wirtschaft regiere hingegen Mittelmäßigkeit. Bei der Unternehmerfreundlichkeit sei das Land abgeschlagen, staatliche Monopole bei der Telekom würden geduldet. Das südamerikanische Land sei deswegen ein teurer Standort. Die Produktivität müsse steigen, sonst werde Uruguay an Attraktivität verlieren. „Wir sind ein kleines Land“, sagt Iturralde. „Da müssen wir schon mehr bieten.“

Für Südamerika wäre ein beherzter Reformkurs wichtig. Es ist gut möglich, dass Pou am Jahresende neben Präsident Guillermo Lasso in Ecuador der einzige konservative Präsident Südamerikas sein wird. Politologe Grundberger von der Konrad-Adenauer-Stiftung sieht das mit Sorge: „Pou und Uruguay entwickeln sich in einem politisch nach links driftenden Südamerika zu Referenzpunkten für die bürgerlichen Kräfte.“

Mehr: Europa braucht Südamerika mehr denn je – und sollte ein Handelsabkommen abschließen