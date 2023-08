Südostasien Korruptionsaffäre im Kabinett belastet das Vorzeigeland Singapur

In Singapur gibt es so wenig Korruption wie in kaum einem anderen Land der Welt. Doch nun gerät Regierungschef Lee Hsien Loong wegen einer Bestechungsuntersuchung in Bedrängnis.

Bis mindestens 2028 sollen in Singapur Formel-1-Rennen stattfinden. (Foto: mauritius images / Zoonar GmbH / Alamy / Alamy Stock Photos) Marina Bay Skyline

Bangkok Kein Kaugummi an Parkbänken, kein Graffiti an Hauswänden – und auch keine Korruption in den Behörden: Der südostasiatische Finanzplatz Singapur pflegt einen Ruf als gesetzestreuer Vorzeigestaat. Doch eine Reihe von Skandalen in der Regierungspartei rüttelt an dem Sauber-Image.

An diesem Mittwoch nahm Premierminister Lee Hsien Loong erstmals im Parlament zu den Vorwürfen Stellung. Er betonte, dass seine People’s Actions Party (PAP) eine Null-Toleranz-Politik bei Korruption verfolge: „Die PAP hat einen Rückschlag erlitten, aber wir werden den Singapurern zeigen, dass wir die Standards einhalten und das Richtige tun werden, damit das Vertrauen erhalten bleibt.“ Alle Vorfälle sollten lückenlos aufgeklärt werden.

Es geht vor allem um eine Bestechungsuntersuchung rund um Verkehrsminister Subramaniam Iswaran, der vergangenen Monat vorübergehend festgenommen wurde.