Südostasien Militär blockiert demokratischen Wahlsieger – Unruhen in Thailand erwartet

Bangkok Thailand schlittert in eine neue politische Krise: Bei einer Abstimmung am Donnerstag scheiterte die prodemokratische Koalition um Wahlsieger Pita Limjaroenrat mit dem Versuch, die vom Militär gestützte Regierung abzulösen.

Das Acht-Parteien-Bündnis hatte bei der Parlamentswahl im Mai zwar eine klare Mehrheit im Abgeordnetenhaus erzielt. Doch der von der früheren Militärregierung ernannte Senat blockierte die Ernennung von Pita zum nächsten Premierminister.

Eine Regierungsbildung rückt nach der Entscheidung in weite Ferne. Erwartet wird nun eine Protestwelle von Pitas Anhängern, die sich um den Wahlsieg betrogen fühlen. Südostasiens zweitgrößte Volkswirtschaft steht damit vor einer neuen Phase der politischen Instabilität, die auch die Wirtschaft des Landes hart treffen dürfte.

Pita und seine Partei Move Forward hatten die Parlamentswahl im Mai mit dem Versprechen umfangreicher Reformen überraschend deutlich gewonnen. Das Ergebnis ließ eine weitverbreitete Wechselstimmung in dem Land erkennen, dessen Politik seit dem Militärputsch im Jahr 2014 von dem früheren Armeechef Prayut Chan-ocha und seinen Verbündeten dominiert war.

Unter den Generälen entwickelte sich Thailands Wirtschaft deutlich schlechter als andere Schwellenländer in der Region. Pita versprach höhere Löhne und stärkeren Wettbewerb, um die massive Marktmacht weniger Großkonzerne zu brechen.

Reformpläne zur Monarchie in Thailand stoßen auf Widerstand

Der heftige Widerstand, der dem 42 Jahre alten früheren Start-up-Manager seit Wochen entgegenschlägt, liegt aber vor allem an seinen Reformplänen mit Blick auf das Militär und die einflussreiche Monarchie. Er will, dass sich die Soldaten künftig aus Thailands Politik heraushalten, und möchte das strikte Majestätsbeleidigungsgesetz, nach dem regelmäßig Aktivisten zu Gefängnisstrafen verurteilt werden, lockern.

Unterstützer der Move-Forward-Partei bei Protesten in Bangkok

Seine Gegner werten dies als Angriff auf die konstitutionelle Monarchie – und gehen deshalb auch juristisch gegen Pita und seine Partei vor. Mehrere der dem Militär nahestehenden Senatoren führten die Monarchiepläne am Donnerstag als zentralen Grund für ihre Ablehnung Pitas an.

Eine klare Alternative zu Pita und seiner Koalition ist angesichts der Mehrheitsverhältnisse derzeit aber nicht in Sicht. Damit bleibt es zwei Monate nach der Wahl völlig unklar, wer das Land künftig regieren wird.

Wirtschaftsvertreter hatten vor einer solchen Situation bereits vor der Parlamentsabstimmung gewarnt: „Die verzögerte Regierungsbildung kann das Vertrauen neuer Investoren, die einen Markteintritt planen, beeinträchtigen“, sagte Poj Aramwattananont, einer der leitenden Funktionäre der thailändischen Handelskammer. Schließlich seien Investitionen kaum planbar, wenn die künftigen politischen Rahmenbedingungen völlig offen seien.

Sorgen vor Auswirkungen von Protesten auf die Wirtschaft

Unternehmen zeigen sich auch besorgt über mögliche wirtschaftliche Folgen von Straßenprotesten, die nun als Reaktion auf die Blockade der prodemokratischen Regierungskoalition erwartet werden. „Sollten diese gewalttätig werden, wird das mit Sicherheit Auswirkungen auf die Zahl der ausländischen Besucher haben“, sagte Sanga Ruangwattanakul, Präsident einer lokalen Tourismusvereinigung in Bangkok.

Seit Jahrzehnten kommt es in Bangkok immer wieder zu teils schweren Auseinandersetzungen zwischen verfeindeten politischen Lagern. Zuletzt erlebte die thailändische Hauptstadt Zusammenstöße zwischen Demonstranten und staatlichen Einsatzkräften bei Massenprotesten im Jahr 2020.

Touristen in Thailand

Ein erneuter Einbruch des Tourismusgeschäfts wäre für das Urlaubsland ein harter Schlag. Erst langsam erholt sich Thailand vom kompletten Zusammenbruch der Tourismusindustrie während der Coronapandemie. Für dieses Jahr erwartet die Regierung 25 Millionen Besucher – vor der Pandemie waren es mehr als 40 Millionen.

Der Leiter der Universität der thailändischen Handelskammer, Thanawat Pholvichai, warnte zudem vor einem spürbaren Konjunkturdämpfer, sollte die Regierungsbildung nun noch mehrere Monate auf sich warten lassen.

Spätestens ab Oktober würde das Probleme mit den öffentlichen Ausgaben bereiten. Die geschäftsführende Regierung von Ex-Armeechef Prayut, die bis zur Wahl eines neuen Premiers im Amt bleibt, hat nämlich keine Mehrheit mehr, um einen neuen Haushalt zu beschließen.

Dass sich die Pattsituation in Bangkok schnell auflöst, ist derzeit nicht abzusehen. In der kommenden Woche will Pita bei einer neuen Wahlrunde zwar einen weiteren Anlauf starten, um sich zum Premierminister wählen zu lassen.

Momentan gibt es jedoch keinen Hinweis darauf, dass seine Gegner dann anders abstimmen werden. Gleichzeitig laufen gegen Pita mehrere Verfahren, unter anderem wegen angeblicher Verstöße gegen das Wahlgesetz. Das Verfassungsgericht könnte ihn deshalb disqualifizieren.

