Südostasien So verdirbt die Bundesregierung China einen wichtigen Rüstungsdeal

Bangkok Der Deal mit Thailand sollte für Chinas Rüstungsindustrie eigentlich zu einem neuen Höhepunkt werden: Erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg will die thailändische Marine wieder U-Boote einsetzen – und entschied sich für China als Lieferanten. Die ursprünglich für kommendes Jahr geplante Lieferung war als der erste Export von Chinas neuester dieselgetriebener U-Boot-Generation, der Yuan-Klasse, nach Südostasien geplant.

Doch nun droht das Rüstungsprojekt, das als Symbol von Chinas wachsendem militärischen Einfluss in seiner Nachbarschaft galt, zu scheitern. Dahinter steht eine Entscheidung der Bundesregierung.

Sie verweigert dem chinesischen Hersteller die Lieferung deutscher Motoren. Thailands Regierung will auf die deutsche Technik jedoch nicht verzichten. Sie erwägt, das 400-Millionen-Dollar Geschäft ganz zu stoppen. Für Chinas Versuch, den U-Boot-Markt in Asien aufzumischen, wäre das ein herber Rückschlag.

Die Lage scheint festgefahren. Der thailändische Regierungschef Prayut Chan-ocha fragte vor Journalisten: „Was sollen wir mit einem U-Boot anfangen, das keinen Motor hat? Warum sollten wir das kaufen?“

Noch in diesem Monat wollten beide Seiten zu Krisengesprächen zusammenkommen, um auszuloten, ob sich das Rüstungsvorhaben doch noch irgendwie retten lässt. In letzter Minute sind die Verhandlungen aber wieder gestrichen worden, wie vor wenigen Tagen bekannt wurde. Grund dafür seien Chinas anhaltend strenge Coronavirus-Reisebeschränkungen, lautete die offizielle Begründung. Eine Rolle dürfte aber auch spielen, dass sich bisher keinerlei Lösung für die Lieferprobleme abzeichnet.

Chinas Armee erhielt lange deutsche Motoren

Bei dem Geschäft geht es um ein U-Boot des Typs S26T, einer Export-Variante der chinesischen Yuan-U-Boote, die besonders leise und deshalb nur schwer aufzuspüren sein sollen. Bisher hat nur Chinas Volksarmee den U-Boot-Typ im Einsatz. Thailand sollte neben Pakistan, das acht Exemplare bestellt hat, einer der ersten Nutzer im Ausland werden.

Der 2017 geschlossene Kaufvertrag mit China sieht nach thailändischen Angaben vor, dass das U-Boot mit drei Motoren des deutschen Herstellers MTU betrieben werden soll. Doch in den vergangenen Monaten wurde klar, dass der chinesische Hersteller China Shipbuilding & Offshore International (CSOC) die deutsche Technik nicht beschaffen kann – die Arbeiten an dem Rüstungsprojekt sind seither gestoppt.

Dass Deutschland die Motorenlieferung blockieren würde, hat CSOC offensichtlich unvorbereitet getroffen. Schließlich hatte Chinas Militär noch vor kurzem keine Probleme, an deutsche Antriebe zu kommen.

Zwar wurden nach Angaben des für die Exportkontrolle zuständigen Bundeswirtschaftsministeriums seit 2010 keine Genehmigungen zur Ausfuhr von Schiffsmotoren mit militärischer Endverwendung in China mehr erteilt. Dennoch schaffte es die deutsche Technik in Chinas Kriegsschiffe.

Laut Daten des Friedensforschungsinstituts Sipri, das Rüstungsgeschäfte erfasst, erhielt die chinesische Volksarmee noch bis 2020 MTU-Motoren, die in Zerstörern der Marine zum Einsatz kommen. Diese wurden dem Institut zufolge von Lizenznehmern in China produziert. Auch in der Vorgängergeneration der Yuan-U-Boote, die sogenannte Song-Klasse, wurden Motoren von MTU verbaut.

Der Triebwerkshersteller aus Friedrichshafen, der zu Rolls-Royce Power Systems gehört, teilte auf Anfrage mit, man habe in der Vergangenheit eine Reihe von Motoren an Partner in China geliefert, die teils komplett in Deutschland und teils in China gefertigt wurden.

Man habe dabei stets die jeweils gültigen Vorgaben eingehalten, heiß es in einer Stellungnahme. „Wir sind dabei keine Verträge mit dem chinesischen Verteidigungsministerium oder den Streitkräften eingegangen.“

Allerdings kann das Unternehmen offenbar nicht ausschließen, dass die Lieferungen über Umwege bei der Armee landeten: Über den Verbleib der Güter werde man von den Kunden und Partnern nicht generell informiert, teilte das Unternehmen mit.

Keine gute Werbung für China

Im Fall von Lieferungen für chinesische U-Boote gibt es nun aber offenbar eine klare Linie: Diese seien von den Behörden früher zwar genehmigt worden, sagt Rolls-Royce Unternehmenssprecher Wolfgang Boller. „Diese Regelungen wurden später angepasst. Die Lieferung von U-Boot-Motoren an China haben wir endgültig eingestellt.“

Unklar ist, wann genau und aus welchen Gründen die deutsche Neubewertung stattgefunden hat. Das Bundeswirtschaftsministerium beruft sich auf Anfrage auf EU-Sanktionen, die 1989 als Folge des Tiananmen-Massakers gegen China erlassen wurden und die bis heute gelten.

Diese hätten zur Folge, dass „in der Regel keine Genehmigungen für die Ausfuhr von Waffen, Munition und Rüstungsmaterial nach China erteilt werden“. Exporte von sogenannten Dual-Use-Gütern – also Produkten, die sowohl zivil als auch militärisch zum Einsatz kommen können – waren jedoch unter Umständen möglich.

Im Fall der chinesischen U-Boot-Produktion für Thailand war die Zurückweisung durch die Bundesregierung aber offenbar eindeutig. Der deutsche Verteidigungsattaché in Thailand, Philipp Doert, teilte der lokalen Presse mit: „Der Export wurde abgelehnt, weil er in der chinesischen Verteidigungsindustrie zum Einsatz kommen sollte.“ China habe sich mit der Bundesregierung nicht abgestimmt, bevor es die MTU-Motoren als Teil des U-Boot-Deals angeboten habe.

Für China als Rüstungsexporteur ist der Vorgang keine gute Werbung. Er führt potenziellen Kunden der Volksrepublik die Risiken vor Augen, wenn es um Geschäfte geht, die auf Zulieferer aus dem Westen angewiesen sind.

Im Ernstfall Ersatz zu beschaffen, fällt China offenbar schwer. Den Thailändern bietet die Regierung in Peking nun alternativ zwei ältere U-Boote an – oder das neue U-Boot mit chinesischem statt deutschem Motor.

Thailands Militär ist davon aber nicht begeistert. Der chinesische Antrieb habe sich noch nicht bewährt, teilte die Marine mit. Man warte weiter auf Belege, dass er gleich gut sei, wie der von MTU.

Um jeden Preis will man in Bangkok jedenfalls nicht an dem Vertrag festhalten: Für den Fall, dass es zu keiner Einigung komme, habe man auch andere Optionen, sagte Marine-Stabschef Tharoengsak Sirisawat.

