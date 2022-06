Suwalki-Korridor „Nach der Ukraine wären wir die Nächsten“: Angst um Ausweitung des Ukraine-Kriegs

Riga Nur 65 Kilometer breit ist die Grenze zwischen Litauen und Polen, aber sie ist von großer strategischer Bedeutung – denn sie trennt das Baltikum vom Rest der Nato. An dieser Stelle, dem sogenannten Suwalki-Korridor, verstärkt sich derzeit die Angst vor einer weiteren Ausweitung des Ukrainekriegs.

Würde Russland die Nato angreifen wollen, dann hier, so die Sorge. Einen Satz hört man in Litauen dieser Tage oft: „Nach der Ukraine wären wir die Nächsten.“

Die Angst vor diesem Szenario nimmt zu. Am Samstag hatte Litauen den Bahntransit in die russische Enklave Kaliningrad verboten, wenn die Waren auf den Sanktionslisten der westlichen Staaten stehen. Daraufhin drohte die Regierung in Moskau dem baltischen Staat mit schweren Folgen, sollte Litauen die Beschränkungen nicht wieder aufheben.

Moskau werde auf solche „feindlichen Handlungen“ mit Gegenmaßnahmen antworten, sagte der russische Sicherheitsratschef Nikolai Patruschew am Dienstag laut der Agentur Interfax bei einem Besuch in Kaliningrad. „Deren Folgen werden schwere negative Auswirkungen auf die Bevölkerung Litauens haben.“

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Bereits am Montag hatte der Kreml die Beschränkungen als „illegal“ kritisiert und Gegenmaßnahmen angedroht. Das russische Außenministerium bestellte sowohl den diplomatischen Vertreter Litauens als auch den EU-Botschafter in Moskau, den deutschen Diplomaten Markus Ederer, ein. Dieser rief die russische Regierung auf, den Streit mit diplomatischen Mitteln zu lösen.

Kaliningrad hat besondere militärische Bedeutung

CDU-Chef Friedrich Merz warnte den Kreml am Dienstag davor, im Transit-Streit die Eskalation zu suchen. Litauen setze zurecht und richtigerweise die EU-Sanktionen gegen Russland um. Russland trage aber seinerseits zu den wachsenden Spannungen bei, erklärte er.

Merz verwies auf einen Antrag im russischen Parlament, nach dem die Anerkennung der staatlichen Unabhängigkeit der ehemaligen Sowjetrepublik Litauen zurückgenommen werden soll. Damit drohe nach dem russischen Einmarsch in der Ukraine erstmals ein Konflikt unmittelbar mit einem Nato-Land, sagte Merz. „Ich gehe aber davon aus, dass die militärische Präsenz der Nato-Streitkräfte ausreicht, um Russland vor weiteren Eskalationsschritten zu bewahren.“

Kaliningrad gehört zu Russland, hat aber keine Landverbindung dorthin. Die Enklave liegt an der Ostsee zwischen Litauen und Polen, Belarus liegt 65 Kilometer entfernt. Für Russland ist das Gebiet vor allem militärisch von Bedeutung: Der Ort Baltijsk, auf Deutsch Pillau, ist Hauptstützpunkt der russischen Ostseeflotte. Außerdem gibt Russland an, atomwaffenfähige Iskander-Raketen in Kaliningrad stationiert zu haben.

Die litauische Seite dementiert die russische Darstellung, Litauen habe den Transit durch Kaliningrad „verboten“, wie das litauische Außenministerium mitteilte. Stattdessen würde die Durchfahrt von Personen und Gütern, die nicht mit Sanktionen belegt sind, „ununterbrochen fortgesetzt“.

>> Lesen Sie hier: Antwort auf Nato-Erweiterung: Wie gefährlich ist Russlands Militärpakt OVKS?

Und weiter: Man hätte dem Transit keine „einseitigen, individuellen oder zusätzlichen Beschränkungen“ auferlegt, sondern würde „konsequent EU-Sanktionen umsetzen, die unterschiedliche Übergangsfristen und Daten zum Inkrafttreten haben“.

Konkret bezieht sich das Ministerium auf das vierte EU-Sanktionspaket vom 15. März. Die darin enthaltenen Maßnahmen, etwa für die Einfuhr von russischem Stahl, seien am 17.6. endgültig in Kraft getreten, wie das Ministerium betont.

Zudem erklärte der litauische Außenminister Gabrielius Landsbergis, dass weniger als die Hälfte der Waren, die normalerweise durch Litauen geliefert werden, im Laufe der Zeit unter das Sanktionsregime fallen würden. Der Gouverneur Kaliningrads, Anton Alichanow, spricht von 40 bis 50 Prozent aller Transitgüter.

>> Lesen Sie hier: Neue Sanktionen vor Putin-Auftritt – „Es wird keinen Rückzugsort für die russische Wirtschaft geben“

Der Rechtsanwalt und Sanktionsexperte Viktor Winkler, der unter anderem dem Bundestag als Sachverständiger in Sanktionsfragen zur Seite steht, hält Litauens Kurs für rechtmäßig, solange das Land „nur den Fluss von sanktionierten Gütern beschränkt“.

Ihm zufolge habe Litauen nicht nur „das Recht unter den EU-Sanktionen, sondern unter den EU-Verträgen die Pflicht, hier etwas zu tun, damit sanktionierte Waren nicht nach Russland gelangen – und nicht nur irgendetwas zu tun, sondern etwas Wirkungsvolles“.

Zugleich komme er zu der Einschätzung, „dass die Maßnahmen vonseiten Litauens rein rechtlich schon früher, nämlich mit dem ersten Sanktionspaket, hätten stattfinden können und müssen“. Litauen hingegen beruft sich auf unterschiedliche Fristen zur Umsetzung unterschiedlicher Maßnahmen.

Der Monatszeitung „Baltic Times“ sagte eine Sprecherin des litauischen Zolls, ähnliche Beschränkungen würden am 10. Juli unter anderem für Zement und Alkohol in Kraft treten, am 10. August für Kohle und am 5. Dezember für russisches Öl.

Mehr: Medwedjew warnt Finnland und Schweden: „Nicht-nuklearer Status des Baltikums“ endet bei Nato-Beitritt