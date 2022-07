Suzanne Clark „Zölle abschaffen, Immigration verdoppeln!“ – US-Konzerne fordern Offensive gegen Inflation

Um gegen die hohe Inflation anzukommen, fordern US-Unternehmen mehr Einwanderer, mehr Investitionen in Energie und Kinderbetreuung und die Abschaffung der Zölle für Waren aus China.

Die Chefin der US-Handelskammer fordert, die Immigration zu verdoppeln. (Foto: Reuters) Suzanne Clark

New York US-Unternehmen schlagen Alarm wegen der hohen Inflation und fordern die Regierung zum Handeln auf. Die Vorstandsvorsitzende der mächtigen US-Chamber of Commerce, Suzanne Clark, will die Inflation mit weniger Zöllen, mehr Investitionen in fossile und erneuerbare Energien und einer Verdopplung der legalen Einwanderung bekämpfen. Das sagte die Kammer-Chefin dem Handelsblatt.

Sie vertritt die Interessen der amerikanischen Unternehmenswelt. Das Spektrum reicht von Google und Facebook über die Großbank Citi und den Ölkonzern Exxon bis hin zum Pharmariesen Pfizer.

In den USA ist die Inflation im Juni auf 9,1 Prozent gestiegen – und liegt damit so hoch wie seit 40 Jahren nicht mehr. Das bekommen auch die Unternehmen zu spüren, wenn sie Rohstoffe einkaufen oder die Spritkosten für den Transport steigen. Amazon etwa hatte im ersten Quartal allein wegen der Inflation zwei Milliarden Dollar höhere Kosten.